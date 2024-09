L’ASSE veut rapidement tourner la page après s’être fait humilier à Nice (8-0). Sous pression, Olivier Dall’Oglio devra rapidement trouver les leviers pour revoir sa copie. Si l’attitude devra évidemment être tout autre du côté des Verts, l’ASSE devra faire mieux dans de nombreux domaines. Toujours à la recherche de liant entre l’attaque et la défense, le ghanéen Augustine Boakye pourrait apporter des solutions à l’entraîneur des Verts.

Boakye plutôt que Mbuku pour l’ASSE

Cet été, l’ASSE a fait le choix d’investir une belle somme sur le jeune milieu offensif Ghanéen, Augustine Boakye. Selon Foot Mercato, on parle de 3 M€ (+2 M€ de bonus). De notre côté, on nous indique que l’ASSE a priorisé Boakye à Mbuku (aujourd’hui à Zagreb). Un investissement rentable ? L’avenir le dira.

Augustine Boakye est né le 3 novembre 2000 à Bompata (Ghana). Ce joueur de 23 ans s’est rapidement fait un nom dans son pays d’origine. De quoi convaincre le club Autrichien d’investir sur lui. Il fait le grand saut pour l’Europe en août 2021 à l’âge de 20 ans. Il connaitra des débuts difficiles. L’acclimatation n’est pas simple pour le jeune ghanéen. Régulièrement blessé au genou, il devra s’armer de patience et attendre sa seconde saison pour s’affirmer en Autriche. À compter d’avril 2023, Augustine Boakye commence à montrer l’étendue de son talent sous les couleurs de Wolfsberger. Il parvient à enchaîner et obtient de plus en plus de temps de jeu. Une fin de saison qui laisse présager une éclosion imminente.

Une solution pour l’ASSE ?

Depuis le début de saison, les carences techniques de l’ASSE saute aux yeux. Olivier Dall’Oglio peine à trouver la formule qui permette aux Verts de performer. Si les Verts l’ont emporté face à Lille, l’animation du jeu stéphanois doit clairement progresser. Dylan Chambost n’a pas véritablement été remplacé cet été. Mathis Amougou le remplace poste pour poste, mais présente des qualités et un profil différent.

Dans ce contexte, Augustine Boakye pourrait avoir sa carte à jouer. Auteur d’une bonne entrée face au Havre, il n’avait pu enchaîner suite à une blessure. Parfaitement remis, il a repris l’entraînement collectif la semaine dernière. Préservé face à Nice, il sera à la disposition de son entraîneur ce week-end.

À l’aise techniquement, le ghanéen présente un profil qui manque cruellement à ODO. Le Serbe Igor Miladinovic semble encore loin de pouvoir prendre les clefs du jeu stéphanois. Dall’Oglio compose depuis le début de saison. Installer Boakye pourrait être l’une des solutions.

Quelles qualités ?

@AutricheFootFr nous expliquait : « Ses qualités ? Essentiellement, sa vitesse et sa capacité de dribble qui font de lui un véritable danger pour les défenses adverses. Et quand il n’est pas dans les espaces, c’est lui qui en ouvre à ses coéquipiers. Aussi bien par ses courses que par ses passes qui cassent des lignes. « À vrai dire, Augustine Boakye n’a pas vraiment de poste fixe. Il joue principalement numéro 10, voire même sur le front de l’attaque. Même si à Wolfsberger étant donné qu’ils ont d’autres joueurs de talent à ces postes, ils ont beaucoup tourné. On l’a aussi régulièrement retrouvé sur les côtés. Ça en fait un offensif avec de nombreux atouts ! »

Qui es-tu Augustine Boakye ?

Né le 3 novembre 2000 (23 ans)

Nationalité : Ghanéenne

Poste : milieu offensif (évolue plutôt en ailier droit, mais capable de jouer dans l’axe)

pied : gauche

Saison 23/24 (toutes compétitions confondues) : 30 matchs, 10 buts, 9 passes décisives, 70 minutes de jeu par match en moyenne

Valeur marchande (transfermarkt) : 3M d’euros