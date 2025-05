L'ASSE traverse des heures sombres. L'AS Saint-Étienne est de nouveau reléguée en Ligue 2 après une seule saison passée parmi l'élite. Pour la première fois de son histoire, les Stéphanois font l'ascenseur. Mais seront-ils capables de remonter rapidement ? C’est toute la question qui se pose au lendemain d’une relégation douloureuse.

Malgré 23 millions d’euros investis par Kilmer Sports Ventures l'été dernier, l'effectif de l'ASSE n’est pas parvenu à se maintenir en Ligue 1. Les nouveaux propriétaires ont fait le pari risqué – et finalement perdant – qu’ils pourraient valider leur maintien sans se renforcer de manière significative au mercato hivernal. Eirik Horneland n’a pas pu, ni su, faire mieux que son prédécesseur. De quoi aboutir à une relégation qui laisse un goût amer.

Retour à la case départ pour l'ASSE

Les Verts avaient rencontré de grandes difficultés lors de leur précédent passage en Ligue 2. Alors qu’ils figuraient parmi les têtes d’affiche du championnat, en compagnie du Havre, de Metz et de Bordeaux, ils n’avaient pu faire mieux qu’une modeste 8e position à l’issue de la saison 2022-2023. Un classement qui aurait pu être pire pour une équipe qui se trouvait lanterne rouge à la trêve hivernale.

Au forceps, Olivier Dall’Oglio, successeur de Laurent Batlles, était finalement parvenu à ramener l’ASSE en Ligue 1 au terme d’une série de résultats positifs, conclue lors des prolongations des barrages face au FC Metz.

Retour donc à la case départ pour l’ASSE, qui va devoir s’employer pour retrouver l’élite. Si les dirigeants stéphanois pensent que ce sera une opération aisée, qu’ils ne s’y trompent pas : l’ASSE sera attendue chaque week-end, et plus encore que les saisons précédentes.

Une puissance financière au-dessus de la concurrence en Ligue 2

Mais les Verts partent avec un atout de taille pour cette nouvelle édition de Ligue 2 BKT. En effet, si l’ASSE figurait déjà parmi les plus gros budgets de L2 lors de ses deux dernières saisons à cet échelon, le niveau général des budgets cette année est en nette baisse.

Caen a été relégué en National. Bordeaux a été rétrogradé administrativement la saison dernière. Lorient et le Paris FC sont montés en Ligue 1. Reste à connaître le sort du FC Metz. Pour rappel, voici les budgets des clubs de Ligue 2 lors du dernier exercice :

Martigues : 7 M€

Rodez AF : 7 M€

Pau FC : 7,5 M€

Red Star : 8,5 M€

AC Ajaccio : 9 M€

Stade Lavallois : 9 M€

Grenoble Foot : 10 M€

FC Annecy : 10 M€

USL Dunkerque : 10 M€

SC Bastia : 11 M€

Clermont Foot : 11 M€

ESTAC Troyes : 14 M€

FC Metz : 15 M€

SM Caen : 15 M€

Amiens SC : 16 M€

EA Guingamp : 19 M€

S’il est aujourd’hui difficile de connaître avec certitude le budget de l’ASSE pour la saison 2024-2025, on peut raisonnablement penser qu’il sera au moins deux fois supérieur à celui de la majorité des clubs de Ligue 2. L’Equipe évoque un budget avoisinant les 40 millions d’euros…

Kilmer Sports Ventures n’aura plus le droit à l’erreur avec l'ASSE

Montpellier, également relégué, devrait afficher un budget inférieur, tout en faisant face à une reconstruction complète de son effectif. Reims, barragiste, ne serait guère mieux loti avec des finances fragilisées. Quant aux autres clubs de L2, la baisse des droits TV frappe de plein fouet l’ensemble des écuries, et c’est encore plus vrai dans l’antichambre de la Ligue 1.

Kilmer Sports Ventures n’aura donc aucune excuse. Si l’ASSE doit conserver un équilibre économique, les Verts disposeront d’une marge financière considérable sur leurs concurrents. Le retour en Ligue 2 sera complexe – que KSV et les supporters ne s’y trompent pas. Mais Ivan Gazidis et son équipe ont les moyens de se renforcer, pendant que le reste du championnat vivra une réalité bien plus précaire.

Des promesses à tenir pour Ivan Gazidis

Le soir de la relégation, Ivan Gazidis déclarait au micro de DAZN : "Nous devons prendre nos responsabilités, moi le premier. C'est une fin décevante. [...] Ce que nous essayons de faire n'est pas facile. Nous essayons de redresser un club sportivement et financièrement. On ne veut pas d'un club qui oscille entre la L1 et la L2. On construit quelque chose de plus grand. Nos objectifs sont les mêmes. Notre engagement est très fort. Nous sommes engagés financièrement, mais pas uniquement. Il y a déjà eu beaucoup de changements, mais nous comprenons plus de choses qu'il y a un an. On sait qu'il faut encore des changements et des investissements. Et nous allons le faire. Ce club doit être au sommet de la L1. [Je demande au supporters de continuer à croire en nous." Nous nous contenterons de commencer par un retour en Ligue 1. Des promesses fortes de la part du Président de Kilmer. Seront-elles tenues ? Réponse dans les semaines à venir.