Ancien gardien emblématique de l’AS Saint-Étienne, Jérémie Janot, aujourd’hui entraîneur des gardiens pour l’équipe de France Espoirs, conserve un regard attentif sur son club de cœur. Installé à Chalmazel, il reste un observateur avisé du football et du championnat de Ligue 1. Interrogé par Le Progrès, il a notamment évoqué la reprise du club.

Régulièrement, il revient à Geoffroy-Guichard, notamment pour saluer Gauthier Larsonneur, qu’il a côtoyé à Valenciennes. « On a une relation particulière mais quand on se voit, on parle de tout sauf de football. Ça serait malvenu de ma part. J’apprécie l’homme et le gardien. Il correspond aux valeurs vertes, travailleur, qui ne triche jamais, capable de jouer blessé. », confie-t-il.

Janot n’a pas seulement un attachement pour les joueurs actuels, mais également une grande lucidité sur l’évolution de l’ASSE, qu’il a connue sous les présidences d’Alain Bompard, puis de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Aujourd’hui, avec Kilmer Sports Ventures aux commandes, il se montre confiant. Pour lui, l’arrivée des nouveaux propriétaires canadiens était une étape logique après la remontée en Ligue 1 : « Je leur souhaite le meilleur. C’était dans l’air du temps et ça s’est concrétisé avec la montée en L1, c’était le moment idéal. »

Janot : "Ce n’est pas une question de nationalité, mais de compétences."

Cependant, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous six mois après le changement de direction. Un constat qui ne l’inquiète pas : « Ce n’est jamais simple quand tu remontes, il faut un temps d’adaptation. J’essaye de ne pas regarder à moyen ou court terme. Un projet, c’est sur du long terme. »

La transformation de l’ASSE ne se limite pas à ses dirigeants. L’internationalisation est au cœur de la nouvelle dynamique : un entraîneur norvégien, des joueurs venant de tous horizons, de la Géorgie à la Nouvelle-Zélande, en passant par la Belgique et plusieurs pays africains. Mais pour Janot, ce n’est pas la diversité qui prime, mais les compétences : « Ce n’est pas une question de nationalité mais de compétences. Le principal, c’est toujours l’institution, le club avant tout. »

Fidèle à ses valeurs et à son amour des Verts, Jérémie Janot souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre du club. Patience, compétence et respect de l’institution seront, selon lui, les clés du succès.