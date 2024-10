L'ASSE jouait ce samedi à 17h contre le SCO d'Angers à Raymond Kopa sur DAZN. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio veulent à nouveau faire tourner le compteur point après le match perdu contre le RC Lens (0-2). Voici le résumé de cette rencontre.

Une première intéressante

Le match commence sur une grosse intensité. Angers va ouvrir le score sur une situation de transition. Abdelli reçoit le ballon à l'entrée de la surface, élimine facilement Abdelhamid avant d'ouvrir son pied et tromper Gautier Larsonneur. 1-0 après dix minutes de jeu pour les locaux.

Finalement la réaction des Verts est imminente sur un ballon dans la surface, Lucas Stassin obtient un penalty. Il rate la première tentative mais le penalty est à retirer suite à une situation confuse. Le match est équilibré mais la fébrilité défensive stéphanoise donne des frissons à plusieurs reprises. Sur un coup franc, la défense de l'ASSE n'arrive pas à dégager et Aholou catapulte le ballon au fond des filets. 2-1, c'est le score à la mi-temps !

Une seconde en gestion

Abdelhamid cède sa place pour Batubinsika lors du second acte. Le second acte est en faveur des Verts. Fort logiquement, sur un bon travail de Stassin, Davitashvili remet les deux équipes à égalité. Les joueurs de Dall'Oglio poussent et sur une perte de balle de Moueffek, les angevins partent en contre et pousse Batubinsika à commettre la faute. Penalty. Transforme par Niane. 3-2 pour le SCO. Il reste 20 minutes !

Léo Petrot est proche d'égaliser. Sur un corner tiré par Mathieu Cafaro, le latéral gauche gagne son duel de la tête mais le ballon arrive miraculeusement sur Yahia Fofana. Quel dommage ! Les Verts poussent et l'arbitre annonce quatre minutes de temps additionnel. Sur une nouvelle erreur de Batubinsika, Bamba Dieng marque le 4e but de ce match. Les Verts ne reviendront pas et verront les locaux s'offrir leur première victoire de la saison ! 4-2 pour Angers !