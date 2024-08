Pour cette troisième journée de championnat de ligue 1, l’ASSE se déplace à Brest pour y affronter l’équipe de Mahdi Camara. Qualifié pour la Ligue des champions, le stade brestois présente le même bilan que les Verts après deux matchs de championnats : deux défaites. Qui des deux mauvaises élèves de la ligue 1 va-t-il réussir à lancer sa saison à l’issue de ce match ? En attendant, voici le onze de départ concocté par Olivier Dall’Oglio.

Le stade Brestois n’a pas pris le moindre point depuis le début de saison (défaite 5-1 contre l’OM et défaite 2-0 contre Lens). Une situation qui est conforme au bilan stéphanois défait contre Monaco (0-1) et contre Le Havre (0-2). Afin de s’éviter une crise, les deux équipes doivent l’emporter.

Les absences

La dernière semaine de mercato a offert son lot de mouvements mais aucun départ n’a été acté par le club. En effet, alors que de nombreux prêts étaient espérés, plusieurs joueurs vont rester dans le Forez. Olivier Dall’Oglio va donc devoir composer avec un groupe (trop) important.

Ben Old est le seul absent pour cause de blessure. En effet, l’international néo-zélandais s’est blessé à l’adducteur lors de la rencontre face au Havre. Aussi, les deux nouvelles recrues stéphanois Lucas Stassin et Pierre Ekwah ne sont pas encore qualifiés. Ils feront le grand début avec l’ASSE contre Lille après la trêve internationale.

Enfin, Mahmoud Bentayg, en instance de départ, n’est pas convoqué pour cette rencontre. Le joueur marocain peut signer à Zamalek jusqu’au 30 septembre. Ainsi, il est préservé par le club puisqu’il est sur le départ. Une situation qui évite une quelconque blessure !

Absent contre Le Havre, Pierre Cornud est cette fois bien du déplacement en Bretagne. Il remplace numériquement Marwann Nzuzi. Pour le reste, la présence et les absences ne sont que des choix d’Olivier Dall’Oglio.

La compo de départ de l’ASSE