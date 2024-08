Avant de se déplacer à Brest ce samedi après-midi, Dylan Batubinsika s’est présenté en conférence de presse jeudi. Le défenseur central congolais a été interrogé sur son association avec Yunis Abdelhamid. L’occasion pour lui de saluer l’importance du transfuge de Reims dans la défense stéphanoise.

« Yunis Abdelhamid est un meneur d’hommes, un capitaine dans l’âme »

Dylan Batubinsika sur l’apport de Yunis Abdelhamid : « Ce qui change sur le terrain, en vrai, c’est que du plus avec son expérience, parce qu’il connaît beaucoup plus la Ligue 1 que la plupart d’entre nous. Je pense par exemple à Micka Nadé et moi, on a beaucoup moins d’expérience en Ligue 1, donc c’est ce qu’il nous apporte. Il nous apporte son expérience, son savoir-faire sur certaines situations et tout ça. C’est que du plus pour nous. On apprend au quotidien à ses côtés. Et à l’extérieur, c’est un meneur d’hommes. C’est un capitaine dans l’âme. Du coup, il nous apporte aussi sa sérénité et son bon vivre. C’est une bonne personne au sein du vestiaire. Il s’est bien adapté. Et aujourd’hui, il fait partie à part entière de l’effectif et de l’équipe, comme s’il était là depuis longtemps. Donc, c’est agréable d’évoluer à ses côtés. »

L’importance d’avoir des joueurs qui connaissent la L1 : « Je pense que c’est très important au final parce que ça nous permet à nous de pouvoir connaître un peu plus sans avoir eu l’expérience de la Ligue 1 et d’être plus préparé peut-être pour les rencontres et pour les semaines à venir. »

Une concurrence saine en défense centrale à l’ASSE

Son association avec Yunis Abdelhamid : « Je pense que déjà au niveau de la communication, on communique beaucoup sur les deux premiers matchs et même au quotidien. Ça me permet d’être un peu plus attentif, d’avoir plus d’informations à côté de moi. L’entente se passe plutôt bien. Je pense qu’on est aussi complémentaires. On a des qualités différentes. On se complète. Je pense qu’au fur et à mesure des matchs, on va monter en puissance et on va se connaître un peu plus encore et il y aura des automatismes. »

« Après, je ne parle pas de Micka Nadé parce qu’on ne l’a pas cité dans la question, mais c’est pareil. Avec lui, on a un peu plus d’automatismes. Franchement, les trois, on s’entraîne ensemble et on est amené à être en paire à chaque entraînement. Du coup, on se connaît de plus en plus. »