L’ASSE, actuellement barragiste en Ligue 1, aborde un mercato hivernal décisif. Les supporters espèrent des recrues capables de redresser l’équipe, tandis que le nouvel entraîneur, Eirik Horneland, devra revitaliser un groupe en difficulté. Parmi les pistes envisagées, le retour d’Irvin Cardona, acteur majeur de la dernière remontée en Ligue 1, fait beaucoup parler.

Actuellement à l’Espanyol Barcelone, Cardona est de nouveau dans le viseur de l’ASSE. Cependant, le dossier reste complexe. Selon Mohamed Toubache-Ter, bien que les discussions aient repris, l’Espanyol ne libérera l’attaquant qu’après avoir trouvé un remplaçant. Une condition qui pourrait retarder son transfert.

Samedi dernier, Cardona a joué contre Leganés, entrant à la 79ᵉ minute. Il a failli délivrer une passe décisive peu après son entrée, mais le but a été refusé pour une main de son coéquipier. Cette performance rappelle le potentiel de l’attaquant, auteur d’un but et d’une passe décisive en 15 matchs de Liga cette saison.

Un joueur qui a marqué les supporters

En janvier dernier, Irvin Cardona avait rejoint l’ASSE alors que le club stagnait en Ligue 2. Après des débuts compliqués, il a su s’imposer. Titulaire surprise à Angers, il a marqué un doublé décisif, lançant son aventure stéphanoise. Match après match, Cardona est devenu incontournable, inscrivant notamment un but crucial contre Bordeaux qui l’a fait entrer dans le cœur des supporters.

Avec 10 buts au total, il a joué un rôle clé dans la remontée en Ligue 1. Si son retour espéré cet été n’a pas eu lieu, l’idée de le revoir dans le Forez cet hiver ravive l’enthousiasme des fans.

Cardona présent dès dimanche prochain ?

Ce dimanche soir, L’Équipe nous en dévoile davantage sur un retour qui semble être inévitable. Kilmer souhaite boucler le retour de l’ancien joueur de Brest d’ici 48h. De quoi l’aligner face à Nantes, dimanche prochain. Irvin Cardona serait prêt à réduire son salaire pour revenir chez les Verts.

Le board stéphanois espère désormais boucler rapidement la venue en prêt du joueur qui a demandé à s’inscrire dans la durée. Irvin Cardona souhaite signer un contrat de 2 ans minimum. Le club négocie pour inclure une option d’achat automatique en dessous de 1,8 millions d’euros, montant de celle présente dans son contrat en Espagne.