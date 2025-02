L’AS Saint-Étienne se rend au Vélodrome pour affronter l’OM dans un choc décisif. Après une prestation décevante contre Rennes, les Verts veulent réagir face à un adversaire redoutable. Eirik Horneland affiche son ambition avant cette rencontre où l’ASSE devra être irréprochable pour espérer un exploit.

Ce soir à 17h, l’AS Saint-Étienne se déplace au Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille dans un duel qui paraît d'ores-et-déjà déséquilibré. Après une défaite frustrante contre Rennes, les Verts doivent réagir face à un adversaire redoutable. L’OM, bien installé dans le haut de tableau, affiche une solidité collective qui en fait un sérieux prétendant aux places européennes.

De son côté, l’ASSE peine à trouver un équilibre entre attaque et défense. Trop de buts encaissés, une efficacité offensive en berne… Les hommes d’Eirik Horneland devront montrer un visage bien plus conquérant pour espérer un exploit. Avec un effectif encore en rodage, le technicien norvégien cherche la bonne formule. Une victoire marquerait un tournant dans la saison stéphanoise, mais pour cela, il faudra réaliser un match parfait face à un OM en confiance.

Horneland : "Réaliser une performance parfaite"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "On va essayer de jouer avec de l'ambition, de développer un bon football. Marseille est une très bonne équipe, ils sont très soudés. On devra montrer plus d’agressivité tout en conservant de l’énergie pour tenir sur la durée."

"Notre priorité est de jouer notre meilleur football. Contre Rennes, lors du dernier match, nous n’avons pas été assez bons offensivement et nous avons concédé trop de buts. C’est un vrai problème : nous encaissons trop et nous ne marquons pas assez, ce qui complique les choses."

"Une victoire ici serait fantastique, mais nous savons qu’il faudra réaliser une performance parfaite pour battre une équipe comme Marseille. Nous allons continuer à travailler et rester concentrés pour y parvenir."