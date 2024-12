L'ASSE jouait ce dimanche 20h45 contre l'Olympique de Marseille à Geoffroy Guichard. Après le cauchemar rennais (5-0), les joueurs d'Olivier Dall'Oglio se doivent de réagir devant leur public où ils sont habituellement plus inspirés. Voici le résumé de la rencontre.

Les Verts dépassés

Le premier acte commence bien pour l'ASSE. Sur un jeu long, Davitashvili est trouvé. Le géorgien repique dans l'axe sur son pied droit et envoie une belle frappe qui force Rulli à une jolie parade. C'est malheureusement la seule véritable occasion de cette mi-temps. Les olympiens vont ensuite confisquer le ballon aux joueurs d'Olivier Dall'Oglio qui affiche 15% de possession de balle après 20 minutes de jeu. Et c'est fort logiquement que l'OM va ouvrir le score. Annulé à vitesse réelle pour un hors-jeu, le but de Rabiot est finalement accepté puisque Pierre Cornud couvre l'ancien parisien. 1-0 pour les marseillais qui continuent de pousser.

Après avoir fait le dos rond, les Verts sont moins acculés lors des dix dernières minutes de la période. Seul un but sépare les deux équipes mais la mi-temps a montré une différence tout autre. Dall'Oglio va probablement s'activer à la pause pour modifier un schéma tactique en 5-4-1 hybride qui est à la peine.

Mission impossible pour l'ASSE ?

Les Verts reprennent avec de meilleures intentions le second acte. Ils se montrent plus dangereux même si la dernière passe n'est pas au rendez-vous. Finalement sur un jeu long anodin, Cornud et Petrot défendent sur Greenwood et fait faute alors que le ballon était récupéré. Un penalty évitable. Greenwood s'élance, Larsonneur repousse mais le ballon retombe dans les pieds de l'anglais qui marque en deux temps. 2-0 à la 65e. Frustrant car les Verts étaient bien moins en danger que sur le premier acte. Aiki sonne la révolte d'une frappe lointaine mais Rulli se montre vigilant. Le score n'évoluera plus. L'ASSE s'incline 2-0 !