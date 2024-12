À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Marseille (0-2) ce dimanche soir, les différents acteurs du match se sont exprimés au micro de DAZN pour partager leurs impressions et réagir à chaud. Extraits.

Geoffrey Kondogbia (Joueur de Marseille) : "Je pense qu’on peut repartir satisfaits ce soir, non seulement grâce aux trois points, mais aussi à la manière. C’est une belle soirée pour l’Olympique de Marseille. On est content, et il va falloir continuer sur cette lancée.

On se sent à l’aise sur le terrain. Après, comme je le dis souvent, ça dépend des matchs. Aujourd’hui, le coach a mis en place un plan que nous avons bien respecté, et cela nous a souri. Il faudra continuer dans cette direction. J’ai la confiance du coach, et je travaille dur. Le groupe est également très fort et continue de se construire. Donc, tous ensemble, on doit se soutenir et avancer, que ce soit dans les bons moments ou les plus difficiles."

Adrien Rabiot (Joueur de Marseille) : "On peut dire ça, surtout parce que j’ai marqué, je pense, mais ce n’est pas seulement ça. Sur les derniers matchs, j’ai essayé de m’adapter aux attentes du coach, notamment en jouant dans une position un peu plus haute sur le terrain. Ce soir, c’est vrai que j’ai été assez actif vers le but, j’ai récupéré des ballons. Bien sûr, le but vient sublimer cette prestation, mais je me sens bien. Je sens que je monte en puissance et retrouver mes jambes, ça fait vraiment du bien.

C’est un peu le rôle que le coach me demande : partir d’une position pour attaquer l’espace. Ce sont des enchaînements qu’on travaille aussi à l’entraînement. Neil est excellent pour ce genre de remise. Après, c’est à l’instinct. La balle m’arrive sur la poitrine, et l’enchaînement suit. Dommage qu’on n’ait pas pu célébrer, mais ce but récompense le travail de toute l’équipe et celui du coach qui nous prépare tout au long de la semaine.

La première mi-temps, surtout, était très aboutie. On a réussi à imposer notre jeu, à garder le contrôle du ballon, notamment dans le cœur du jeu. On a aussi attaqué plusieurs fois sur les côtés avec Quentin et Louis. Les permutations ont, je pense, bien mis l’adversaire en difficulté. L’équipe monte en puissance semaine après semaine. On se sent bien, on trouve nos automatismes, et on se comprend de mieux en mieux avec le coach. Les victoires apportent de la sérénité à tout le monde, et c’est surtout dans la tête que ça se joue."

Benjamin Bouchouari (Joueur de l'ASSE) : "C'était compliqué, très compliqué pour nous tous. C'est une équipe assez forte, et ils nous ont mis en grande difficulté. À nous de jouer la semaine prochaine, dans un match important contre Toulouse. Où est-ce que ça a pêché ? Partout, vraiment partout. Ils étaient au-dessus de nous, que ce soit avec le ballon, techniquement, ou dans les courses... en tout. Et les supporters, qu'est-ce qu'on doit leur dire ? On doit leur montrer sur le terrain, c'est la seule chose qu'on peut faire. Il faut arrêter de parler et prouver sur le terrain."

Dylan Batubinsika (Joueur de l'ASSE) : "On savait qu’on allait affronter une équipe très forte, qui ne joue clairement pas dans le même championnat que nous. Je pense qu’on n’a pas assez osé jouer. On aurait pu les mettre davantage en difficulté simplement en jouant notre jeu. On a un peu de regrets, mais l’adversaire était vraiment très fort ce soir.

C’est sûr que c’est difficile d’être privés du ballon pendant la majeure partie du match. C’est assez frustrant de ne pas pouvoir déployer notre jeu. Malheureusement, on est tombés sur une très belle équipe, et comme je l’ai dit, ils étaient clairement au rendez-vous. Ça a été un match compliqué du début à la fin.

Ils ont beaucoup dézonné, exploitant la zone derrière nos milieux de terrain. Nous, avec notre défense à cinq, devions réagir rapidement pour prendre les joueurs. Peut-être qu’on n’a pas répondu de la meilleure façon, qu’on aurait dû mieux suivre leurs déplacements. C’est certain qu’ils ont su exploiter nos faiblesses ce soir.

Dès demain, il faut se remettre au travail. On savait que ce serait compliqué aujourd’hui, que ce serait un match difficile parce qu’on ne joue pas dans la même catégorie qu’eux dans ce championnat. Mais vendredi, on a un match très important. Il faudra se déplacer et aller chercher des points, c’est essentiel. On doit repartir au combat dès demain matin, pour prendre des points avant la trêve et repartir sur de bonnes bases en championnat."