L'AS Saint-Étienne (ASSE) affronte l'Olympique de Marseille (OM) ce dimanche en Coupe de France, avec un coup d'envoi prévu à 14h45. Ce match s'annonce comme un duel passionnant entre deux clubs historiques du football français. Voici le résumé de la rencontre.

XI de départ stéphanois : Maubleu - Pedro, Batubinsika, Abdelhamid, Appiah - Ekwah, L. Mouton, Bouchouari - Davitashvili, Stassin, Cafaro.

XI de départ marseillais : De Lang - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin - Hojberg, Rabiot, Rongier - Greenwood, Maupay, Luis Henrique.

L'ASSE se fusille après 21 minutes

L'Olympique de Marseille domine globalement la possession en début de rencontre, imposant un rythme élevé face à l'adversaire. Les Phocéens tentent de construire patiemment, mais les occasions franches se font attendre.

Tournant du match. Ibrahim Sissoko est exclu après un geste d'humeur sur Leonardo Balerdi. Ce carton rouge complique sérieusement les choses pour l'équipe adverse, qui se retrouve à dix contre onze. Sur l'action suivante, Mason Greenwood profite d'une désorganisation défensive pour ouvrir le score. Une frappe précise trompe le gardien, permettant à Marseille de prendre l'avantage. 1-0 pour Marseille. Puis, Marseille enfonce le clou sur un corner. Le ballon bien tiré trouve Adrien Rabiot à l'entrée de la surface. Ce dernier réussit une superbe volée du pied droit, envoyant le ballon au fond des filets. 2-0 pour Marseille.

Cheick Fall remplace Benjamin Bouchouari, visiblement touché. La première mi-temps s'achève avec une nette domination marseillaise, à la fois dans le jeu et au tableau d'affichage.

Les olympiens gèrent

La seconde mi-temps voit Aiki et Sahraoui entré à la place de Davitashvili et Mouton. Cheick Fall a la plus belle occasion de la rencontre en partant à la limite du hors-jeu, il se présente face au gardien marseillais, le dribble mais est repris par le défenseur marseillais in extremis. À la 70e, sur une frappe contrée à deux reprises de Rongier, le ballon revient avec réussite sur Luis Henrique qui fusille Maubleu. 3-0 !

Sur une dernière action, Hojberg marque le 4e et dernier but de la rencontre. Les Verts s'inclinent 4-0 et partent en vacances pour se laver la tête. Ils seront de retour le 29 décembre à l'entraînement avec Eirik Horneland !