Nouvelle récompense pour la formation stéphanoise ! Izaya Kimpioka, jeune attaquant de l’ASSE né en 2011, a été retenu avec l’équipe de France U16 Avenir. Une convocation qui vient récompenser ses premiers mois prometteurs dans le Forez, lui qui évolue déjà avec les U17 nationaux malgré son jeune âge.

Izaya Kimpioka va retrouver Clairefontaine avec l’équipe de France. Le jeune Stéphanois figure dans la liste des joueurs convoqués pour le rassemblement France U16 Avenir, organisé du 29 novembre au 3 décembre 2026 au Centre National du Football.

Ce n’est pas une première pour l’attaquant de l’ASSE. La saison dernière, il avait déjà été retenu avec l’équipe de France U15. La Fédération française de football poursuit donc son suivi d’un joueur qui appartient à la génération 2011.

Une reconnaissance qui intervient alors que Kimpioka découvre le championnat U17 National avec les Verts. Surclassé, il a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises cette saison, une belle performance !

Deux rencontres au programme à Clairefontaine pour Kimpioka (ASSE)

Le rassemblement sera ponctué de deux oppositions face à des équipes de clubs évoluant dans les catégories nationales.

Les jeunes Français affronteront d’abord le Paris FC U17 le mercredi 2 décembre, avant de retrouver les U17 de Valenciennes le jeudi 3 décembre.

Cette convocation confirme la place prise par Kimpioka dans le paysage de sa génération. Après avoir rejoint le centre de formation stéphanois à l’été 2026, le jeune attaquant continue de franchir les étapes et ses prestations sont surveillées.

Peuple Vert avait déjà consacré un portrait à Izaya Kimpioka et à son profil offensif. Ses premières performances avec les U17 et cette nouvelle convocation internationale viennent donner une suite concrète à cette progression.

Le joueur rejoint ainsi une sélection dans laquelle il avait déjà été aperçu en U15, avec l’objectif de poursuivre son apprentissage au niveau international.