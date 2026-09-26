Izaya Kimpioka Mbika poursuit sa progression avec l’ASSE. Né le 12 mars 2011, le jeune offensif de la génération 2011 évolue actuellement avec les U17 nationaux. Son ancien éducateur à Fleury, Lloyd Bimwala, décrit un joueur complet, capable de s’adapter à plusieurs rôles offensifs.

Izaya Kimpioka Mbika n’est pas encore un nom très connu du grand public stéphanois. Pourtant, son parcours témoigne déjà d’une progression régulière. Après avoir débuté le football à Sainte-Geneviève en U6, il va Brétigny en U7 avant de passer par le FC Fleury en U11, il a ensuite intégré l’INF Clairefontaine en parallèle en U14 et U15, avant de rejoindre l’AS Saint-Étienne. L’ASSE avait officialisé son arrivée avec plusieurs jeunes de la génération 2011.

Son passage à Fleury a particulièrement marqué Lloyd Bimwala. L’éducateur l’a accompagné de la catégorie U11 à U14 et a pu suivre son évolution au quotidien. Pour lui, Izaya possède surtout une qualité précieuse chez un jeune joueur : sa polyvalence.

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Un joueur capable d’évoluer partout devant

« Izaya est un joueur complet car il est capable de dribbler et aller provoquer », explique Lloyd Bimwala. Mais l’attaquant ne se limite pas à ses qualités individuelles. Il peut également évoluer dans un rôle de numéro 10 pour faire jouer ses partenaires ou occuper la position de numéro 9 comme point d’appui.

Son ancien éducateur estime ainsi qu’il peut évoluer « dans les 4 postes de l’attaque ». Une caractéristique particulièrement intéressante dans la formation. Elle permet à un joueur de répondre à différents projets de jeu et d’acquérir plusieurs registres au fil de sa progression.

Cette polyvalence s’accompagne d’une personnalité bien identifiée. Dans un groupe, Izaya est décrit comme un « bon vivant ». Il est drôle et s’intègre facilement avec ses partenaires. Sur le terrain, son attitude est différente. « Il est centré sur lui-même et parle peu », raconte Lloyd Bimwala.

Le jeune Stéphanois bénéficie également d’un environnement familial attentif à sa scolarité. Son ancien éducateur le décrit comme un élève plutôt sérieux, avec une famille très impliquée sur cet aspect.

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Izaya Kimpioka Mbika, une signature bouclée à l'ASSE en 40 minutes

Le parcours d’Izaya Kimpioka Mbika s’est accéléré très tôt. Après son passage à Fleury, il a profité en parallèle de l'expertise du pôle espoir de l’INF Clairefontaine, où il a effectué deux saisons. Il a également participé à un rassemblement national réunissant les meilleurs joueurs français de sa génération.

À Fleury, son profil avait déjà attiré l’attention des recruteurs stéphanois. Mahamadou Gory le suivait depuis la catégorie U13. Puis Hamdane Karouni est venu l’observer lors d’un match U14 durant lequel Izaya était surclassé.

L’histoire racontée par Lloyd Bimwala est assez révélatrice du fonctionnement du recrutement stéphanois. « Il lui a suffi d’une mi-temps pour être convaincu », raconte-t-il.

Là où certains jeunes doivent multiplier les stages, les essais et les observations avant de recevoir une proposition, Izaya a rapidement convaincu. En seulement 40 minutes de jeu, Hamdane Karouni avait arrêté son jugement. Le recruteur a ensuite accéléré les discussions avec la famille afin de trouver rapidement un accord global. Une situation qui avait marquée l'éducateur.

L’ASSE avait finalement sécurisé la signature du jeune joueur, alors pensionnaire de Fleury. Le club stéphanois préparait ainsi son arrivée au centre de formation pour l’été 2026.

Désormais, Izaya découvre une nouvelle étape avec les U17 nationaux de l’ASSE. Il a déjà délivré sa première passe décisive face à l’Olympique de Valence lors d’un succès 5-1, avant d’inscrire son premier but contre Villefranche dans un match spectaculaire conclu sur le score de 3-3.

Une première empreinte chez les U17 qui vient concrétiser les promesses entrevues plusieurs années plus tôt à Fleury. Et surtout rappeler pourquoi l’ASSE avait rapidement décidé de miser sur ce profil offensif de la génération 2011.