La trêve internationale bat son plein et Sohaib Naïr vient lui aussi de lancer sa campagne de qualifications pour la CAN. Le défenseur stéphanois a été convoqué avec l'Algérie pour affronter la Zambie ce vendredi 25 septembre, avec l'espoir de fouler la pelouse pour la toute première fois sous le maillot des Fennecs.

Arrivé cet été en provenance de Guingamp, Sohaib Naïr s'est très rapidement adapté au contexte stéphanois. Capable d'évoluer dans l'axe de la défense comme sur un côté, le polyvalent défenseur a apporté de la sérénité, de la rigueur dans les duels et une relance propre depuis le début du championnat.

Sa régularité sous la tunique verte confirme le sentiment d'avoir dégoté un profil fiable et moderne pour l'arrière-garde stéphanoise. Des prestations convaincantes en club qui lui permettent d'arriver au rassemblement national avec un rythme de compétition idéal et un capital confiance au plus haut. Sohaib Naïr espère d'ailleurs se faire une place et marquer des points durant ces qualifications pour la CAN.

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L'heure de la première cape avec les Fennecs pour Nair ?

Convoqué à deux reprises il y a quelques mois sans toutefois entrer en jeu, Sohaib Naïr attend avec impatience son baptême du feu international. Alors que l'Algérie entame sa campagne de qualifications pour la CAN face à la Zambie, ce duel représente une opportunité idéale pour le staff algérien de passer en revue ses forces défensives.

Pour le joueur venu de Guingamp, cette rencontre constitue un moment charnière. Entrer en jeu ou débuter la rencontre lui permettrait de valider son statut en sélection et d'inscrire son nom parmi les internationaux stéphanois capés. Un cap symbolique et une expérience précieuse qu'il aura à cœur de concrétiser avant de faire son retour dans le Forez.

Malheureusement, le stéphanois n'était pas sur la feuille de match de cette rencontre. Il n'a donc pas pu honorer sa première selection. L'algérie s'est imposée 3-1 grâce à des buts de Maza, Hadj Moussa et de Hadjam. La prochaine rencontre se jouera ce mardi 29 septembre à 15h contre le Burundi, toujours dans le cadre des éliminatoires à la coupe d'Afrique des Nations.