Arrivé cet été dans le Forez, Aron Csongvai réalise un début de saison très solide sous le maillot de l'ASSE. Le milieu de terrain stéphanois a été récompensé par une convocation avec la Hongrie en Ligue des Nations. Alors que les projecteurs internationaux étaient braqués sur le choc Turquie - France, d'autres rencontres européennes se disputaient.

Recruté cet été par l'ASSE pour renforcer l'entrejeu, Aron Csongvai n'a pas tardé à s'imposer comme une pièce maîtresse du dispositif stéphanois. Impact physique, volume de jeu et qualités d'orientation : le milieu défensif hongrois a très vite trouvé ses marques dans le Forez, enchaînant les prestations convaincantes depuis la reprise du championnat.

Sa régularité et sa capacité à ratisser les ballons au cœur du jeu ont rapidement fait de lui un titulaire indiscutable au sein du collectif des Verts. Ce précieux temps de jeu et ce niveau de performance élevé en club ont logiquement rouvert les portes de la sélection magyare. Une récompense méritée pour le joueur de 25 ans, appelé à porter fièrement les couleurs de la Hongrie lors de cette trêve internationale.

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Dans l'ombre du choc des Bleus, la Hongrie de Csongvai (ASSE) jouait gros

En cette soirée internationale, l'attention médiatique et le grand public avaient les yeux quasi exclusivement rivés sur le duel entre la Turquie et l'Équipe de France. Une affiche au sommet marquée notamment par l'immense curiosité autour des débuts très attendus de Zinedine Zidane sur le banc des Bleus.

Mais en parallèle de cette affiche prestigieuse, le football européen continuait de tourner et d'autres enjeux capitaux se jouaient sur le continent. C'était le cas à Budapest, où la Hongrie accueillait l'Ukraine dans un match déterminant pour la suite de la compétition. Aron Csongvai avait l'occasion de franchir un nouveau palier international et de prouver toute sa valeur sous la tunique nationale. Une sortie internationale précieuse que le staff de l'ASSE n'a pas manqué de suivre avec attention.

Titulaire mais défait

Titulaire pour cette rencontre, Aron Csongvai a joué 66 minutes avant d'être remplacé. La hongrie s'est inclinée 1-0 face à l'Ukraine et devra réagir dès le prochain match contre l'Ireland du Nord ce lundi 28 septembre.