Ben Old, de retour sous les couleurs néo-zélandaises, a disputé son premier match international depuis sa blessure. Face à une solide équipe ivoirienne, le joueur de l’ASSE a vécu un test grandeur nature.

C’était un rendez-vous très attendu pour Ben Old. Absent de la sélection depuis plusieurs mois, le milieu offensif stéphanois est entré en jeu à la 29e minute face à la Côte d’Ivoire. Une rencontre relevée face à une formation classée dans le top 50 mondial et qualifiée pour la Coupe du Monde 2026.

Le sélectionneur Darren Bazeley avait justifié sa convocation par la volonté de “maintenir une forte concurrence en vue du Mondial 2026”.

L’essentiel pour Old était de se remettre en jambe sur la scène internationale. À l’ASSE, cette montée en puissance est évidemment suivie de très près. Dans une équipe qui cherchera à rebondir en Ligue 2, le gaucher pourrait bien être une des révélations de la saison.

Ben Old et la N-Z s'offrent les éléphants

Dans une rencontre largement dominée par la Côte d’Ivoire, qui a monopolisé plus de 70 % de la possession, la Nouvelle-Zélande a su faire preuve d’un réalisme implacable pour s’imposer 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 41e minute par Elijah Just, à la suite d’une contre-attaque parfaitement menée.

Le match a aussi marqué le retour sur les terrains de Ben Old, le milieu stéphanois, qui a fait son entrée à la 29e minute, remplaçant un coéquipier blessé. Vêtu de son numéro 19, il a disputé plus d'une heure de jeu, une performance encourageante après sa longue absence.

Malgré la pression constante des Ivoiriens, les Kiwis ont tenu bon, s’appuyant sur une défense solide et un mental de fer. Cette victoire symbolise leur efficacité et leur sens tactique face à un adversaire pourtant dominateur.

Prochain rendez-vous pour les All Whites : l’Ukraine le 11 juin, toujours à Toronto.