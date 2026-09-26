Après une longue indisponibilité due à une blessure au genou subie en février dernier, le jeune milieu offensif de l’ASSE, Nadir El Jamali retrouve les terrains internationaux. Ce vendredi à 17h30, l’Équipe de France U20 défiait l’Allemagne pour un choc d’envergure.

Freiné en pleine ascension la saison passée par cette opération au genou, Nadir El Jamali a dû prendre son mal en patience pendant de longs mois. Après une rééducation appliquée à Clairefontaine et une récente prolongation de contrat témoignant de la confiance de l’ASSE, le Stéphanois entre désormais dans la phase cruciale de sa reprise : le rythme de la compétition.

Un premier test de prestige face aux Allemands pour le jeune joueur de l’ASSE

Dans cette quête de sensations, ce rassemblement avec les Bleuets tombe au meilleur des moments. Alors que la concurrence est vive au sein du groupe professionnel des Verts, cette parenthèse internationale offre au talentueux milieu de 19 ans une occasion idéale de réenclencher la machine, de retrouver du temps de jeu à haute intensité et de reprendre confiance sur ses appuis face aux meilleurs éléments de sa génération.

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Pour son entrée en lice dans cette trêve de septembre, la sélection tricolore U20 a hérité d’un morceau de choix en affrontant l’Allemagne. Un rendez-vous de très haut niveau qui faisait office de bon test pour jauger l’état de forme du jeune Stéphanois. Nadir El Jamali avait à cœur d’apporter sa qualité technique, sa vision du jeu et sa créativité entre les lignes.

Résumé de la rencontre

Remplaçant au coup d’envoi, Nadir El Jamali est entré à la 63e minute de jeu. Les bleuets se sont inclinés 1-0. Dominateurs en première période, les Bleuets ont vu le match s’équilibrer au retour des vestiaires avant de céder à un quart d’heure de la fin, sur une frappe en pivot de Max Moerstedt (1-0, 77e). Malgré leurs tentatives pour revenir au score dans les dernières minutes, ils ne sont pas parvenus à égaliser.

Deux rencontres amicales attendent encore les joueurs de Bernard Diomède sur le sol ibérique : d’abord contre l’Angleterre, le mardi 29 septembre (11h30) et enfin face à l’Italie, le samedi 3 octobre (11h00).