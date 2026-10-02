Kévin Pedro poursuivait son rassemblement avec la République démocratique du Congo ce vendredi 2 octobre. Les Léopards affrontaient l’Ouganda en match amical, en Afrique du Sud. Un rendez-vous forcément suivi de près du côté de l’ASSE, où le jeune défenseur a pris une nouvelle dimension cette saison.

Après deux rencontres consacrées aux éliminatoires de la CAN 2027, la RDC prolongeait sa trêve internationale avec une double confrontation amicale face à l’Ouganda, les 2 et 5 octobre. Toujours présent dans le groupe de Sébastien Desabre, Kévin Pedro espérait profiter de cette nouvelle étape pour découvrir le terrain sous le maillot des Léopards. Le défenseur stéphanois n’avait participé ni au match contre la Guinée équatoriale ni au déplacement au Zimbabwe, alors que son changement de fédération devait encore être validé. Dans l’attente de ses premières minutes avec la RDC, le joueur formé à L’Étrat abordait donc ce rendez-vous avec l’espoir de franchir un cap dans sa jeune carrière internationale.

Le résumé de RDC – Ouganda

Malgré cette optimisme ambiant, le stéphanois commence la rencontre sur le banc des remplaçants. Il faut attendre l’heure de jeu de cette rencontre pour voir Kevin Pedro endosser pour la première fois le maillot de son pays d’origine. Fier, il jouera pendant 30 minutes comme latéral droit. La rencontre s’est soldée sur une défaite 2-0 du Congo contre l’Ouganda. Bogere et Boateng sont les deux buteurs côté Ouganda. La priorité est ailleurs pour le jeune stéphanois qui devient donc officiellement international A, une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle qui avance à grand pas. Pour rappel, il grimpe les échelons depuis plusieurs mois tant en club qu’en sélection.

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Il restera une deuxième rencontre amicale ce lundi contre l’Ouganda pour le Congo avant que le joueur ne regagne le Forez. Il sera donc de retour ce mardi ou ce mercredi pour se concentrer sur le match de la 8e journée de Ligue 2 qui oppose l’ASSE à Rodez.