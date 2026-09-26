La première semaine de trêve internationale touche à sa fin. L’ASSE s’entraîne sans ses joueurs partis en sélection ces derniers jours. Parmi eux, Zuriko Davitashvili vit un rassemblement mouvementé. Explications.

L’ASSE compte de nombreux internationaux au sein de son groupe professionnel : Ben Old (Nouvelle-Zélande), Sohaib Naïr (Algérie), Kévin Pedro (RD Congo), Augustine Boakye (Ghana), Mamour Ndiaye (Sénégal), Irvin Cardona (Malte), Tamar Svetlin (Slovénie), Aaron Csongvai (Hongrie), Nadir El Jamali (France U20), Adam Baallal (Maroc U20) et… Zuriko Davitashvili (Géorgie).

Willy Sagnol quitte la sélection géorgienne – ASSE

L’ailier des Verts a rejoint son équipe nationale en cette trêve internationale. Au programme, des rencontres de Ligue des nations face à l’Irlande du Nord, l’Ukraine et la Hongrie de son coéquipier en club, Aaron Csongvai. Le premier match de la Géorgie ne s’est cependant pas passé comme prévu avec une défaite 0-1 face à l’Irlande du Nord. Un revers qui a coûté sa place à Willy Sagnol. L’ancien joueur des Verts, né et formé dans le Forez, n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale géorgienne.

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Le communiqué de la fédération : « Ramaz Svanadze dirigera l’équipe nationale de football de Géorgie jusqu’à fin 2028. Svanadze remplacera le Français Willy Sagnol au poste d’entraîneur principal.

Sagnol est à la tête de l’équipe nationale géorgienne depuis février 2021. Durant cette période, l’équipe a disputé 57 matchs. Sous sa direction, la Géorgie a connu un succès historique. En 2024, elle a atteint la phase finale du Championnat d’Europe pour la première fois, se qualifiant pour les huitièmes de finale après avoir franchi la phase de groupes.

Ramaz Svanadze dirige l’équipe nationale géorgienne des moins de 21 ans depuis lors et a participé deux fois aux phases finales du Championnat d’Europe avec cette équipe de jeunes.

Lors des trois derniers matchs de qualification de l’équipe nationale géorgienne des moins de 21 ans, Svanadze sera remplacé par son adjoint Giorgi Adamia.

Merci, Willy Sagnol, pour chaque minute passée avec l’équipe nationale géorgienne et pour les émotions que nous avons partagées ensemble sur ce parcours historique. »