Comme chaque semaine, le Sainté Night Club vous a donné rendez-vous ce lundi soir. L'occasion de revenir sur la victoire de l'ASSE face à Strasbourg en compagnie de Martin Mosnier, journaliste chez Eurosport. Extraits.

La meilleure copie de l'ASSE

Martin Mosnier (Eurosport) : "On est évidemment satisfait. On a bien compris que cette saison, on ne dominerait personne. On a bien compris que Saint-Étienne allait souffrir du début jusqu'à la fin — au moins jusqu'au mercato d'hiver. Je dirais que ce match est probablement celui où les Verts ont concédé le moins d'occasions, ce qui est déjà une amélioration sur leur principale faiblesse depuis le début de la saison. C'est-à-dire que, pour moi, ils restent peut-être la pire équipe défensive d'Europe. Défensivement, c'est une catastrophe : à chaque intrusion adverse, on tremble. Mais là, sans parler de sérénité — ce serait prématuré —, j'ai ressenti un tout petit peu plus de solidité, ce qui est encourageant, bien qu'encore inquiétant.

Devant, ce n'est pas encore le Brésil de 70, on en est encore très, très loin. Malgré tout, on a vu quelques éclairs de jeu ici et là, et le résultat reste somme toute logique. Contre Lille, c'était quand même un sacré coup de chance car Lille avait dominé et on s'en était sortis par miracle. Contre Auxerre, ils avaient perdu leur défenseur central à l'échauffement, et malgré cela, Saint-Étienne avait concédé énormément d'occasions — mais Davitashvili était en feu. Cette fois-ci, j’ai l’impression qu’il y a eu une prestation collective un peu plus aboutie. Encore une fois, ce n'est pas Byzance, mais je pense n'avoir rien vu de mieux cette année."

La promesse Bouchouari - Mouton

Martin Mosnier (Eurosport) : "J’avais beaucoup aimé le milieu de terrain de l'ASSE face à Lille avec Amougou, Moueffek et Ekwah, même si ce trio semblait un peu perdu. J’avoue que j’ai été agréablement surpris par Bouchouari, que je n’attendais plus à ce niveau, très honnêtement. Il n’était quasiment plus utilisé en début de saison, et on avait l’impression qu’il s’était un peu perdu en Ligue 2, alors que Saint-Étienne progressait sans lui. J’avais des doutes sur sa capacité à être décisif, ou même juste percutant et efficace dans le jeu. J’avais aussi des réserves sur sa capacité à presser et à s’imposer physiquement, mais il m’a agréablement surpris, et je me suis trompé, tant mieux.

Quant à Mouton, à chaque fois qu’il entre en jeu, je ressens quelque chose de prometteur chez ce jeune. C’est encore bien trop tôt pour tirer des conclusions, mais il a gagné en consistance. Il a fait un excellent match, et il a mérité sa place dans le onze titulaire. Cela dit, on voit bien que dans ce milieu, il manque encore quelque chose : un joueur incontournable, avec de l’épaisseur, que ce soit physique ou en termes d’expérience. C’est l’un des problèmes des Verts, car la défense n’est pas suffisamment protégée. Ces quatre-là, pour l’instant, ne sont pas tout à fait prêts à être des titulaires indiscutables, et il y aura donc du roulement. Mais d’après ce qu’on a vu ce week-end, Mouton et Bouchouari ont semé des promesses. Cela reste néanmoins de simples promesses pour l’instant ; c’est encore bien trop tôt pour s’enflammer."