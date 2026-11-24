L’ASSE a gagné à Reims sans encaisser de but. Cela n’a pas empêché nos chroniqueurs de s’interroger sur les prestations de Julien Le Cardinal. Dans le dernier Sainté Night Club, Valentin a proposé un passage sur le banc pour le capitaine, tandis que Pierre a livré une analyse plus nuancée.

La défense stéphanoise a tenu à Auguste-Delaune. Pourtant, au moment de distribuer les satisfecit, tous les titulaires n’ont pas reçu les mêmes compliments dans le Sainté Night Club de lundi soir.

Pour Valentin, la solidité collective ne doit pas masquer certaines difficultés individuelles. Julien Le Cardinal a ainsi été au centre d’un échange sur la concurrence dans l’axe.

« Sans Pedro, on constaterait encore plus sa fragilité »

Le chroniqueur a été direct : « C’est le maillon faible de la défense en ce moment, pour moi. Je pense que sans Pedro, on constaterait sûrement encore plus sa fragilité actuelle. Dans le duel, il répond toujours présent, mais quand ça part en profondeur, c’est complexe. »

Valentin a ensuite développé ce qui lui pose problème dans les interventions du capitaine :

« En plus de prendre beaucoup de risques à la relance, je trouve qu’il est souvent rattrapé par sa témérité, à force de toujours vouloir se donner corps et âme. C’est énergivore, mais surtout, ça crée des errances. »

Son analyse l’a conduit à envisager une rotation :

« Ce qui est compliqué aussi, c’est qu’il enchaîne les matchs. Sur certains matchs, il se blesse, mais il n’est jamais mis au repos. Donc peut-être qu’un tour sur le banc ne lui ferait pas de mal. »

Une proposition sensée, sans remettre en cause la réussite globale de l’équipe. Valentin a d’ailleurs immédiatement rappelé que ses réserves sur Le Cardinal ne venaient pas effacer la bonne dynamique défensive.

Pierre s’interroge sur la condition physique de Le Cardinal

Pierre a, de son côté, avancé une hypothèse pour expliquer cette impression moins rassurante. « J’ai l’impression qu’il joue peut-être un peu diminué. Quand il court, quand il sprinte, ce n’est pas très naturel. »

Le chroniqueur a rappelé le contraste avec les premières prestations de Le Cardinal : « Pour moi, il y a le Le Cardinal du début de saison, qui était serein, qui était impérial. Depuis, on a l’impression qu’il est un peu emprunté, qu’il a l’air gêné. »

Sur la concurrence, Pierre a surtout insisté sur l’apport de Pedro, quel que soit son partenaire : « Avec Pedro dans l’axe, moi, je le préfère dans l’axe, même s’il est déjà très bon à droite. Avec Pedro, on peut voyager sereinement. Que ce soit avec Naïr, Lamba ou Le Cardinal, moi, je suis serein. »

Une défense qui tient malgré les réserves

Le débat n’a donc pas débouché sur une condamnation unanime du capitaine. Pierre a replacé ses difficultés dans le fonctionnement général de l’équipe : « La bonne nouvelle, c’est que, comme l’a très bien dit Valentin, il y a quelques errances sur le dernier match, mais au final, on ne concède que très peu d’occasions, excepté le match de Guingamp. Moi, je trouve que c’est d’autant plus fort. »

Faut-il préserver Le Cardinal ou maintenir une association qui gagne ? La question a été posée dans notre émission. Avec Pedro capable d’évoluer dans l’axe et plusieurs défenseurs en concurrence, Cathro dispose de possibilités pour y répondre.