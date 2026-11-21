L’ASSE et le Stade de Reims ont offert un match de qualité pour ce choc de la Ligue 2. Après un début de rencontre compliqué, les hommes de coach Cathro ont progressivement pris leurs marques. Résumé de la rencontre.

Dans ce match important pour prendre de l’avance en tête du classement, Reims a pourtant lancé les hostilités avec deux situations dangereuses dès les premières minutes.

ASSE – Reims : les Verts répondent après un début difficile

Les Rémois ont été les premiers à se montrer dangereux. Dès la 2e minute, ils ont animé une première offensive avant de se procurer une nouvelle situation intéressante à la 5e minute. Les Stéphanois ont dû faire le dos rond pour éviter de concéder l’ouverture du score.

Progressivement, l’ASSE a réussi à sortir de son camp. Les Verts ont notamment commencé à mieux exploiter les espaces sur les côtés. À la 29e minute, Reims s’est toutefois offert une nouvelle grosse occasion. Guindo a combiné avec Daramy sur le côté gauche avant de servir Fofana. Ce dernier a centré à ras de terre vers John Patrick. Mais Aron Csongvai est intervenu au bon moment pour tacler le ballon alors que l’attaquant rémois s’apprêtait à frapper dans la surface.

Les coéquipiers de Mamour Ndiaye ont ensuite montré un visage plus intéressant. À la 29e minute, Ballo était proche de la passe décisive. Il a repris de la tête un centre de Cardona venu du côté opposé. Sa remise a malheureusement traversé la surface sans trouver Breum, légèrement en retard pour la reprendre.

Irvin Cardona manque encore de justesse le cadre avant la pause

Saint-Étienne a poursuivi ses efforts dans les dernières minutes. João Ferreira, particulièrement actif sur son côté droit, a trouvé une nouvelle fois une solution pour mettre ses partenaires en position de frappe.

Le latéral portugais a eu tout le temps nécessaire pour adresser un centre à ras de terre. Son ballon a parfaitement trouvé Irvin Cardona au point de penalty. L’attaquant stéphanois a tenté de croiser sa reprise du pied droit, mais il a légèrement trop ouvert son tir.

Une occasion supplémentaire pour les Verts, qui auraient pu rentrer aux vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage.

À la pause, le constat reste encourageant pour l’ASSE. Les deux formations se neutralisent sur le score de 0-0. La première période, particulièrement verrouillée, n’a donné lieu qu’à trois tirs cadrés, dont deux pour les Stéphanois.

Davitashvili délivre les Verts

Le début du second acte est clairement à l’avantage des Rémois. Les locaux imposent leur rythme et mettent la défense stéphanoise sous pression. Mamour Ndiaye doit alors sortir le grand jeu pour remporter son duel face à Martial Tia, qui avait réussi à se jouer de l’arrière-garde des Verts. Face à ce temps fort adverse, Ian Cathro décide de réagir rapidement et lance Davitashvili à la place de Ballo. Un changement qui va rapidement porter ses fruits. Le coaching s’avère gagnant puisque le nouvel entrant est à la conclusion d’un joli mouvement collectif. Boakye délivre un bon centre et Davitashvili n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. L’ASSE ouvre le score à l’heure de jeu (1-0). Reims ne tarde pas à repartir à l’attaque.

⚽️ Zuriko Davitashvili, rentré 5 minutes avant, délivre l’ASSE et permet aux Verts de mieux respirer, coaching gagnant d’Ian Cathro ! #SDRASSE 🔴 0-1 💚

https://t.co/M362EEDxab — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) November 21, 2026

Fofana tente sa chance du pied droit à l’entrée de la surface, mais sa frappe est contrée par la défense stéphanoise. Les Champenois insistent ensuite sur le côté gauche. Guindo adresse un centre particulièrement tendu, repoussé dans l’axe par Pedro. N’Tamon récupère alors le ballon et cadre une frappe lointaine, sans parvenir à tromper la vigilance de Ndiaye. Malgré cette pression rémoise dans le dernier quart d’heure, les Verts conservent leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Score final : 1-0 pour l’ASSE !