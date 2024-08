Le championnat a repris ses droits le week-end dernier. Pour autant, la période estivale est encore loin d’être terminée. Du côté de l’ASSE, des départs sont attendus tandis que des arrivées semblent indispensables pour espérer un maintien. Ailleurs en Ligue 1, un joueur bien connu du Forez est dans la tourmente.

Il a fait du mal au peuple Vert, il aurait même pu en faire encore plus en fin de saison dernière. Recrue la plus chère de l’histoire de l’ASSE, Loïs Diony avait rejoint Saint-Étienne en provenance de Dijon à l’été 2017 contre 10 millions d’euros. Plein de promesses, le joueur était très attendu par le peuple Stéphanois. Peut-être trop. Car la machine ne s’est malheureusement jamais lancée. 65 matches en trois saisons pour 9 petits buts et 4 passes décisives. Au mieux, un passage extrêmement insuffisant. Au pire, le plus gros flop de l’histoire de l’ASSE.

Un flop à 10 millions d’euros pour l’ASSE

Derrière, l’attaquant français s’est engagé librement à Angers, où il a retrouvé du poil de la bête. 23 buts et 11 passes décisives en 87 matches, et surtout, le but de la montée pour le SCO d’Angers lors de l’avant-dernière journée de la saison 2023-2024. Un but qui, à ce moment-là, condamnait les espoirs de l’ASSE et obligeaient les Verts à jouer les play-offs. Si l’histoire aurait pu s’arrêter là, Loïs Diony avait trouvé bon de chambrer l’AS Saint-Étienne au moment des célébrations angevines. « Angers en ligue 1, Saint-Etienne en ligue 2 » criait-il à la foule, avec de finir par un « on n’entend plus chanter les stéphanois ». Un cambrage qui était très mal passé dans le Forez.

Artisan majeur de la montée du SCO d’Angers en Ligue 1 (15 buts, 9 passes décisives), Loïs Diony espérait probablement un retour dans l’élite plus agréable. Prié de trouver un nouveau club, l’attaquant, au comportement peu convenable, est en clash avec les scoïstes. Pas titulaire face à Lens, il est entré à la 70eme minute sous les sifflets du Stade Raymond Kopa. Mardi 20 août, les tensions entre les deux parties sont allés plus loin encore.

Loïs Diony écarté du groupe professionnel d’Angers

En effet, Ouest-France nous apprend que l’attaquant a été écarté du groupe professionnel. Coordinateur sportif, Laurent Boissier apporte quelques précisions : « On a décidé avec Alex (Dujeux) de mettre Loïs (Diony) à disposition de la réserve, donc il ne s’entraînera plus avec nous. Aujourd’hui, c’est mieux pour lui comme pour nous. Ce n’est pas une sanction mais une réflexion commune. On a besoin de joueurs concernés par le projet Ligue 1, qui tirent tous dans le même sens ».

Des déclarations claires qui poussent Diony vers la sortie et qui obligent le SCO à trouver rapidement un nouvel attaquant. Difficile avec les moyens du club. « Les clubs comme l’Olympique de Marseille cherchent des attaquants mais ne les trouvent pas alors nous qui n’avons pas un rond, c’est sûr que ce n’est pas évident de les trouver » explique Laurent Boissier. Une fin de mercato qui s’annonce donc animée et difficile à Angers, probable concurrent de l’ASSE pour le maintien.