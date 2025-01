Benjamin Bouchouari s'impose chaque semaine comme un joueur majeur de l'ASSE, au point qu'il apparaît aujourd'hui comme un élément incontournable dans l'entrejeu stéphanois. Une belle évolution pour le milieu de terrain marocain, dont le contrat arrive à échéance en juin 2026. Zoom sur sa situation.

Son arrivée à l'ASSE avait suscité la curiosité dans le Forez. C'est sur les conseils de Gérard Batlles, recruteur et père de Laurent, alors entraîneur de l'ASSE, que Benjamin Bouchouari rejoint le club en provenance de Breda (Pays-Bas) le 16 août 2022. À seulement 20 ans, le milieu marocain fait rapidement étalage de ses qualités balle au pied. Si sa première apparition face au Havre (défaite 0-6) n’a pas permis de briller, il s’est parfaitement rattrapé dès la semaine suivante, en réalisant une prestation convaincante à Valenciennes, qui a fait naître de grandes attentes à son sujet.

L'apprentissage puis la transition...

Très apprécié par Laurent Batlles, Benjamin Bouchouari participe à 34 matchs lors de sa première saison à l'ASSE. Toutefois, son manque d’implication défensive et ses difficultés à tenir 90 minutes de manière régulière sont souvent pointés du doigt. Malgré cela, il montre un potentiel certain, mais il lui manque encore de la consistance.

Lors de sa deuxième saison dans le Forez, Bouchouari dispute à nouveau 34 matchs, mais n'est titularisé que 22 fois. Olivier Dall'Oglio préfère utiliser d’autres profils jugés plus adaptés à ses besoins défensifs. Un choix qui reflète les progrès que le jeune marocain doit encore faire pour devenir un titulaire indiscutable. Durant cette période, Bouchouari n’a cessé de se remettre en question, et bien qu'il ait envisagé un départ à plusieurs reprises, il est resté fidèle à l'ASSE.

Une maturation sous les projecteurs de la Ligue 1

En juin dernier, l'ASSE retrouve la Ligue 1. À 22 ans, Bouchouari peut enfin découvrir l'élite du football français. Cette saison, il montre qu’il a clairement mûri. Plus appliqué, il participe davantage aux tâches défensives et a simplifié son jeu pour gagner en efficacité. Sa régularité sur le terrain, aux côtés de Louis Mouton dans l’entrejeu, confirme sa montée en puissance. Le changement d’entraîneur ne semble d’ailleurs pas affecter son rôle. En témoigne sa prestation étincelante face au Stade de Reims, où il a été l'un des meilleurs joueurs de l'ASSE.

Pour atteindre le sommet, Bouchouari devra encore progresser, notamment en devenant plus présent dans les 30 derniers mètres. S'il a marqué un but face à Montpellier, il n'a inscrit que 2 buts en 80 rencontres sous le maillot stéphanois. S'il franchit ce cap, il deviendra un milieu de terrain complet, redouté et envié par les clubs.

Des sollicitations cet été

En août dernier, plusieurs clubs italiens se sont intéressés à Bouchouari. Cependant, une clause dans son contrat, qui prolongeait automatiquement son engagement en cas de montée en Ligue 1, a fait reculer les prétendants. En fin de contrat en juin 2026, Benjamin Bouchouari est désormais un maillon fiable de l’ASSE. Les dirigeants savent qu’il est crucial de prolonger son contrat dans les mois à venir. À défaut, un départ cet été pourrait s’imposer, et il entamerait alors sa dernière saison sous contrat avec le club.

Les priorités des dirigeants de l'ASSE

Les dirigeants stéphanois savent que Benjamin Bouchouari est une pièce maîtresse de leur projet. Particulièrement apprécié en interne, l'ASSE entend s'appuyer sur lui à moyen terme. Reste à savoir si le club réussira à le convaincre de prolonger son contrat et de continuer l'aventure dans le Forez. La gestion de ce dossier s'annonce comme l'une des priorités des prochains mois. Le joueur est aujourd'hui sous les projecteurs. S'il est bien connu des recruteurs, plusieurs clubs l'ont remarqué ces dernières semaines. Le joueur se sent bien à Saint-Etienne pour l'heure. À suivre !