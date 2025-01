Le LOSC traverse une période intense avec un calendrier des plus chargés. Entre la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France, les Lillois s’apprêtent à enchaîner des rencontres cruciales, dont une contre l’ASSE ce jeudi 1er février en Coupe de France. Si le programme de Lille est déjà éprouvant, l’équipe doit aussi faire face à des absences notables qui compliqueront davantage leur tâche.

Les Dogues, qui se sont inclinés 2-1 face à Strasbourg le 25 janvier, enchaînent les matches sans répit. Après la réception de Feyenoord en Ligue des Champions le 29 janvier, ils joueront contrel'ASSE, puis l'USL Dunkerque, avant un autre choc en Ligue 1 face au Havre. Les échéances s’enchaînent avec un rythme impressionnant d'une rencontre tous les 3 jours. Notamment en Ligue des Champions où Lille doit encore se battre pour sa qualification sans passer par les barrages.

Des absences pour le LOSC

À ces difficultés, le LOSC doit également faire face à des absences majeures. Zegrhova, l’un des éléments clés du milieu de terrain, est blessé pour six semaines, une perte qui affaiblit d’autant plus une équipe déjà fragilisée. Mais ce n'est pas tout : Benjamin André, capitaine de l’équipe et moteur de l’entrejeu, sera suspendu pour cette rencontre face à Saint-Étienne. Ces absences risquent de peser lourd dans la gestion du match, et le collectif lillois devra se reposer sur des joueurs moins expérimentés pour combler ce vide.

Pour l'ASSE, ce match de Ligue 1 devra être l'opportunité de prendre des points à l'extérieur en confirmant les améliorations de ces dernières semaines. L'ASSE reste à la recherche de sa première victoire loin de Geoffroy-Guichard. La lutte pour le maintien en Ligue 1 est loin d’être terminée, et une bonne performance face à une équipe lilloise fatiguée pourrait offrir un bol d’oxygène.

Lille, avec son calendrier infernal et ses absences importantes, pourrait donc peiner à afficher toute sa force contre les hommes d'Eirik Horneland. Ce match pourrait bien être un tournant pour les deux équipes, et il serait surprenant que le LOSC puisse briller sans ses pièces maîtresses. Les Verts auront sûrement à cœur de profiter de cet enchaînement de rencontres difficiles pour créer la surprise et aller chercher un résultat positif face à une équipe sur les genoux.

Calendrier des Dogues

04/01 : Lille 1-1 Nantes (Ligue 1)

10/01 : Auxerre 0-0 Lille (Ligue 1)

14/01 : Marseille 1 (3)-1 (4) Lille (Coupe de France - 16e de finale)

17/01 : Lille 2-1 Nice (Ligue 1)

21/01 : Liverpool 2-1 Lille (Ligue des Champions)

25/01 : Strasbourg 2-1 Lille (Ligue 1)

29/01 : Lille - Feyenoord (Ligue des Champions)

01/02 : Lille - Saint-Étienne (Ligue 1)

04/02 : Lille - USL Dunkerque (Coupe de France)

09/02 : Lille - Le Havre (Ligue 1)