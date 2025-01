L'ASSE a retrouvé l'élite du football français cette saison. En pleine période de mercato, le club doit se montrer actif pour ajuster ses effectifs. Un joueur qui a rejoint le club en 2018 est sur le point de s'offrir un nouveau challenge.

Yanis Lhéry, né le 7 mai 2003 à Tremblay-en-France, est un jeune attaquant prometteur évoluant à l’AS Saint-Étienne. Joueur polyvalent et talentueux, il progresse rapidement dans le paysage du football français. Il découvre le football au FC Livry-Gargan, où il joue de 2010 à 2015. Il poursuit son apprentissage au FC Montfermeil avant d’intégrer en 2018 le prestigieux centre de formation de l’AS Saint-Étienne. Ce passage lui permet de développer ses qualités techniques et tactiques. En parallèle, Yanis représente la France en équipes de jeunes. Avec les U16, il joue six matchs et inscrit un but. Il connaît également une sélection avec les U17, confirmant son potentiel sur la scène internationale.

En 2020, il intègre l’équipe réserve de l’ASSE, où il se fait remarquer avec 14 buts en 34 matchs. Ses efforts sont récompensés le 23 mai 2021, lorsqu’il fait ses débuts en Ligue 1 contre Dijon. Pour s’aguerrir, il est prêté en 2023-2024 au Progrès Niederkorn, un club luxembourgeois, où il accumule du temps de jeu avec 11 matchs disputés et un but marqué. De retour à Saint-Étienne en 2024, il s’inscrit plus véritablement dans le projet du club.

Direction l'Espagne pour Lhéry (ASSE)

Selon les informations exclusives de Top Mercato :"Yanis Lhéry est en effet sur le point de quitter le Forez. Âgé de 21 ans et en fin de contrat en juin prochain, l'attaquant devrait signer dans les prochaines heures un contrat jusqu'en juin 2027 en faveur d'Alcorcon en troisième division espagnole."

Du haut de ses 1,79 m, Yanis Lhéry est un attaquant rapide et technique, capable de jouer aussi bien sur l’aile gauche qu’en pointe. Son style de jeu, marqué par sa polyvalence et son sens du collectif, en fait un joueur à suivre de près.

En ce début d’année 2025, il évolue au sein de l’AS Saint-Étienne, où il ambitionne de devenir un élément clé de l’équipe et de franchir de nouvelles étapes dans sa carrière.