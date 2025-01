Après un succès prometteur face à Reims, l'ASSE se déplace au Parc des Princes. Une rencontre qui s'annonce difficile pour les Verts. Pierre Ekwah s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "Si je ne suis pas prêt ou si je ne veux pas faire la même performance, je vais faire mieux surtout, parce qu'il va falloir faire mieux. Si je ne veux pas tout ça, je préfère rester à la maison. C'est sûr que moi, de moi-même, je me dis que je vais au Parc des Princes pour faire une très belle prestation et pour aller chercher un résultat."

Les ambitions d’Horneland dévoilées

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "On a vu un aspect différent. Mais oui, ça a été les consignes d'avant. C'est les consignes de maintenant. Avec peut-être l'aspect tactique qui est différent. Peut-être que celui-ci m'a bien convenu. Et après, un match, c'est bien, mais il faut le faire aussi sur deux, trois, quatre. Il faut le faire jusqu'à la fin de la saison. Donc, il faut que je continue à hausser mon niveau jusqu'à la fin de la saison.

Quand le coach est arrivé, ses premiers mots dans le vestiaire c’est qu’on est capables. On a le niveau pour faire ce qu'ils nous demande et qu'on ne doit pas stresser quand on est en difficulté, qu'on doit vraiment se tenir droit face à la difficulté. Parce que c'est vrai, jouer à Saint-Etienne, ça met du poids sur les épaules. Et surtout quand on est passé par des mauvaises séries ou des mauvais matchs, c'est sûr que des fois la confiance peut un peu prendre un coup. Mais lui est revenu vraiment avec les intentions et ses idées, et aussi avec un discours que voilà, messieurs, vous êtes capables de faire ce que je vous demande. Et voilà, il a totalement créé en nous dès qu'il est arrivé. Et ça s'est un peu retranscrit, même totalement retranscrit samedi dernier."