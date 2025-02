Décidément, Loïs Diony ne laisse jamais indifférent, quel que soit le club où il évolue. À Saint-Étienne, son passage n’a pas marqué les esprits sur le terrain, et il s’était aussi attiré les foudres des supporters. À Angers, on pensait que l’histoire prendrait une tournure différente, mais s’il a été performant sportivement, il quitte finalement le club avec plusieurs casseroles derrière lui.

Loïs Diony et l’AS Saint-Étienne, c’est 9 buts en trois saisons sous le maillot vert. Un bilan bien maigre, qui n’a jamais vraiment convaincu les supporters. Son départ du Forez ne s’était d’ailleurs pas fait en douceur, puisque le buteur était parti du Forez dans une ambiance électrique. Toujours animé d’un esprit revanchard, il n’avait pas manqué de chambrer l’ASSE lorsque son club, Angers, était remonté en Ligue 1 la saison dernière, avant que les Verts n’obtiennent finalement aussi leur ticket pour l’élite.

À Angers, l’histoire semblait mieux s’écrire. Arrivé en 2022 dans un club en lutte pour le maintien, il a connu la relégation en Ligue 2 avec le SCO. Mais une saison plus tard, les Noirs et Blancs retrouvaient l’élite, portés notamment par un Diony au sommet de sa forme, auteur de 15 buts et 9 passes décisives en 2023-2024. Pourtant, les ennuis étaient à venir…

Loïs Diony, de héros à zéro...

Malgré ses performances, Diony a connu une fin de parcours difficile à Angers. Il espérait un meilleur contrat mais a laissé passer plusieurs opportunités, notamment à Metz et Schalke 04. Son sort s’est scellé après une entrée jugée insuffisante contre Lens en début de saison (0-1), ce qui l’a relégué en réserve sans retour dans le groupe pro.

Par ailleurs, il est soupçonné d’avoir parié sur un match d’Angers contre le Paris FC la saison dernière (1-3). Convoqué par la LFP mercredi, il ne s’est pas présenté, préférant être représenté.

Mis à pied récemment, l’attaquant de 32 ans a été prêté pour cinq mois à Bandirmaspor, en D2 turque, avant une résiliation de contrat définitive avec le SCO, où il était engagé jusqu’en 2026, comme l'annonce L'Equipe. Malgré ces péripéties, son départ pour la Turquie marque une nouvelle étape dans sa carrière après une période compliquée en Anjou...