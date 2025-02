ASSE : Un effectif qui manque d'identité et d'expérience ?

Un supporter des Verts qui se réveillerait aujourd'hui d'un long sommeil de deux ans et demi, ne reconnaîtrait pas son équipe fétiche. Et pour cause, à l'heure actuelle, il ne reste plus que trois joueurs ayant vécu la relégation en Ligue 2 en mai 2022 (Moueffek, Maçon, Nadé). Depuis, l'équipe a bien changé, un premier lifting a été opéré à l'été 2022 et un second s'opère depuis l'été.

Ainsi, dans l'effectif actuel, un seul joueur dépasse la barre des 100 matchs joués avec le maillot Vert, il s'agit de Aïmen Moueffek. Cela ne signifie pas que le groupe est en manque d'expérience. En effet, trois joueurs du groupe d'Eirik Horneland ont disputé plus de 100 matchs de Ligue 1 dans leur carrière : Yunis Abdelhamid (231 matchs de L1), Dennis Appiah (175) et le revenant Irvin Cardona (103). Gautier Larsonneur et Anthony Briançon, qui n'a pas joué la moindre minute cette saison, ne sont pas en reste non plus avec respectivement 82 et 71 matchs de Ligue 1 au compteur. Les départs de Mathieu Cafaro et Thomas Monconduit ont pour conséquence une perte certaine d'expérience.

Qui a le plus d'expérience en Ligue 1 ?

Yunis Abdelhamid : 231 matchs de Ligue 1 Dennis Appiah : 175 matchs de Ligue 1 Irvin Cardona : 103 matchs de Ligue 1 Gautier Larsonneur : 82 matchs de Ligue 1 Anthony Briançon : 71 matchs de Ligue 1 Lamine Fomba : 57 matchs de Ligue 1 Florian Tardieu : 55 matchs de Ligue 1 Aïmen Moueffek : 45 matchs de Ligue 1 Mickaël Nadé : 43 matchs de Ligue 1 Léo Pétrot : 39 matchs de Ligue 1

Néanmoins, le renouvellement successif de l'effectif stéphanois s'accompagne nécessairement d'une perte en "expérience stéphanoise". Les joueurs présents l'année dernière ont, en tout cas, été marqué au fer blanc par l'épilogue.

L'identité stéphanoise vraiment au coeur du nouveau projet ?

Quoi qu'il en soit, l'ASSE a changé radicalement de visage depuis cet été, au gré des deux mercatos, d'un changement d'entraîneur, d'un changement de division, et de l'arrivée de nouveaux propriétaires et dirigeants.

Dix nouveaux joueurs (en plus d'Irvin Cardona de retour cet hiver) ont ainsi rejoint l'ASSE depuis cet été. Parmi eux, huit joueurs ont découvert (ou presque) la Ligue 1 cette saison en même temps qu'ils ont découvert Saint-Étienne : Davitashvili, Stassin, Ekwah, Boakye, Cornud, Old, Maubleu et Bernauer. Seuls Yunis Abdelhamid et Irvin Cardona avaient déjà joué à plusieurs reprises en Ligue (pour être précis, Brice Maubleu a déjà joué deux rencontres de L1).