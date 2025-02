Alors que la Ligue 1 2024-2025 entre dans sa 21ᵉ journée, l'AS Saint-Étienne se retrouve à un moment décisif de la saison. Actuellement 16e avec 18 points, l’équipe de Romain, en lutte pour le maintien, doit absolument capitaliser sur les matchs à venir pour s’éloigner de la zone de relégation.

Un début de février difficile pour l'ASSE

Le samedi 8 février 2025, l'ASSE recevra Rennes, une équipe qui vient de se renforcer massivement et occupe la 15e place avec 20 points. Ce match s’annonce crucial pour les Verts, qui, bien qu’à domicile, devront faire face à une équipe qui a des ambitions supérieures. Le coach Eirik Horneland sait que chaque point pris à Geoffroy-Guichard sera primordial pour la suite de la saison. Le maintien passera par des performances à Geoffroy-Guichard.

Avec un bilan défensif inquiétant (43 buts encaissés), l’ASSE devra améliorer sa solidité derrière, surtout face à une équipe rennaise qui ne manque pas de talents, même si ses performances sont inconstantes.

Ligue 1 : Une lutte pour la survie

Le classement de Ligue 1 montre clairement l’ampleur du défi qui attend l’ASSE. La zone rouge est proche, avec Montpellier (15 points) et Le Havre (14 points) à la traîne, mais la concurrence pour éviter la relégation est féroce. Angers (23 points) et Reims (22 points) sont des concurrents directs, et tout faux pas de l’ASSE pourrait leur permettre de creuser un écart au classement déjà inquiétant.

Le match contre Rennes, ainsi que d’autres rencontres de cette 21ᵉ journée, seront donc déterminants. Nantes recevra Brest ce vendredi. Reims se rendra à Lyon. Le Havre ira à Lille. Montpellier se déplacera à Strasbourg. Et Angers accueillera Marseille dimanche soir. Des matchs compliqués pour les concurrents directs des Verts. L'ASSE aura intérêt à profiter de ces confrontations pour faire la différence et prendre des points précieux dans cette période délicate.

Une équipe en pleine transformation

Sous la houlette d’Eirik Horneland, l'ASSE a entamé une phase de reconstruction. Même si les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, des progrès sont visibles dans le jeu et l'engagement des joueurs. Le défi pour l’entraîneur norvégien est désormais de maintenir cette dynamique tout en restant pragmatique face à la pression d’un maintien à assurer.

Les matchs à venir sont cruciaux pour l'ASSE. Face à Rennes, il s'agira de prendre des points à domicile pour se donner un peu d'air dans cette course au maintien. Le club stéphanois peut réaliser un joli coup ce week-end. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir de l’ASSE.

Vendredi 7 février 2025

Nantes - Brest à 19h00

Paris-SG - Monaco à 21h05

Samedi 8 février 2025

Nice - Lens à 17h00

Lille - Le Havre à 19h00

Saint-Étienne - Rennes à 21h05

Dimanche 9 février 2025