Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1ᵉʳ janvier, mais à ce jour, l’ASSE n’a enregistré qu’un seul renfort : le retour d’Irvin Cardona. Avec la phase retour du championnat déjà entamée, la priorité reste plus que jamais le maintien. La dernière ligne droite de ce marché des transferts s’annonce donc décisive.

Interrogé avant le mercato, Ivan Gazidis avait précisé :

"Notre nouvel entraîneur doit d’abord évaluer l’effectif. Horneland est très attentif aux joueurs en place et à leur progression. Il croit en leur potentiel et en leur capacité à s’améliorer grâce à un meilleur cadre de jeu et des automatismes renforcés. C’est d’autant plus crucial pour ceux qui découvrent la Ligue 1.

Bien entendu, nous restons à l’affût d’opportunités pour renforcer l’équipe. Après les ajustements effectués cet été, nous avons une vision plus claire de nos besoins. Nous continuerons donc à investir intelligemment pour avancer."

Maxime Bernauer en prêt à l'ASSE

Selon les médias croates sportske et germanijak et , Maxime Bernauer serait sur le point de quitter le Dinamo ! Le club croate aurait conclu un accord avec l'ASSE pour un prêt avec option d'achat. Le média affirme que le joueur évoluera sous les couleurs des Verts jusqu'à la fin de la saison. Un prêt avec Option d'achat de 1.5 M€ pour l'ASSE qui prendra en charge l'intégralité du salaire.

Arrivé au Dinamo Zagreb à l'été 2023 en provenance du Paris FC pour 1,2 million d’euros, Bernauer a connu des hauts et des bas. D'abord titulaire, il a progressivement perdu du temps de jeu, suscitant à la fois critiques et éloges. Avec l’arrivée de Fabio Cannavaro sur le banc, puis le recrutement de Niko Galešić, sa situation s’est encore compliquée, le reléguant au second plan.

S’il a tout de même été titularisé contre Arsenal en raison d’un manque de solutions défensives, la fin de la campagne européenne du Dinamo et le retour des titulaires ont scellé son sort. Conscient qu'il aurait peu de temps de jeu, Bernauer a choisi de relever un nouveau défi en Ligue 1, où l’ASSE lutte pour son maintien, précise les médias croates.

EDIT une information confirmée par Le Parisien...

Fiche joueur – Maxime Bernauer

Nom complet : Maxime Bernauer

: Maxime Bernauer Date de naissance : 1er juillet 1998 (26 ans)

: 1er juillet 1998 (26 ans) Lieu de naissance : Hennebont, France

: Hennebont, France Nationalité : Française

: Française Taille : 1,86 m

: 1,86 m Poste : Défenseur central

: Défenseur central Pied fort : Droit

: Droit Club actuel : AS Saint-Étienne (prêté par le Dinamo Zagreb)

: AS Saint-Étienne (prêté par le Dinamo Zagreb) Contrat avec le Dinamo Zagreb : Jusqu’au 30 juin 2027

: Jusqu’au 30 juin 2027 Valeur marchande estimée : 2,00 millions d’euros

Parcours en club

2023-2025 : Dinamo Zagreb (Croatie)

: Dinamo Zagreb (Croatie) 2021-2023 : Paris FC (France, Ligue 2)

: Paris FC (France, Ligue 2) 2019-2021 : Le Mans FC (France, Ligue 2)

: Le Mans FC (France, Ligue 2) 2016-2019 : Stade Rennais B (France, National 2)

Palmarès

🏆 Champion de Croatie : 2024 (Dinamo Zagreb)

🏆 Vainqueur de la Coupe de Croatie : 2024 (Dinamo Zagreb)

🏆 Vainqueur de la Supercoupe de Croatie : 2023 (Dinamo Zagreb)

Sélections internationales