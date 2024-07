L’ASSE cherche à se renforcer à chaque ligne. Si les Verts se sont montrés particulièrement actif, le chantier reste important et le calendrier défile. Parmi les priorités du club, le poste d’avant-centre se trouve au cœur des préoccupations stéphanoises. D’autant plus que les Verts se sont fait doubler sur l’une de leurs cibles.

L’ASSE peut aujourd’hui compter sur Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji. Le premier sort d’une saison réussie. Après avoir débarqué libre l’été dernier, l’ancien sochalien s’est montré convaincant à la pointe de l’attaque stéphanoise. 12 réalisations en 29 apparitions. Un pari gagnant pour les Verts. Sissoko a pleinement participé à la remontée des Verts en Ligue 1. Une Ligue 1 qu’il devrait découvrir du côté du Forez. Si un départ n’est pas à exclure pour le malien, son avenir n’est pas tranché pour l’heure.

La situation est différente pour Ibrahima Wadji. Le buteur sénégalais sort d’une saison très compliquée. 9 apparitions dont 5 en tant que titulaire. On ne retiendra que son but salvateur qui a permis à l’ASSE de retrouver l’élite du football français. Tout comme Sissoko, il n’a jamais foulée les pelouses de Ligue 1. Une découverte et des incertitudes. Des incertitudes décuplées quant à l’aptitude physique du Sénégalais qui sort de plusieurs mois galères.

L’ASSE veut un ou deux buteurs

Très rapidement, le poste d’avant-centre a été ciblé parmi les priorités du mercato. Les dirigeants stéphanois planchent depuis plusieurs semaines sur le dossier. Les noms étudiés sont nombreux. Parmi eux, Ludovic Ajorque est ressorti. Nous vous l’indiquions en exclusivité le 18 juillet, expérimenté et solide, l’ancien strasbourgeois est apparu comme une solution apportant des garanties. Barré du côté de Mayence (ALL), Ajorque souhaité rentrer en France. Sur un marché des transferts cristallisé par la crise des droits TV, son profil a rapidement attiré de nombreux clubs dans l’Hexagone.

Battu par Brest pour Ajorque

Courtisé par le FC Nantes, Lille est rapidement rentré dans la danse aux côtés de l’ASSE. Le projet lillois bien qu’intéressant, ne lui assurait pas un temps de jeu minimum. L’ASSE semblait bien placer pour le récupérer, mais a dû faire face à un concurrent de taille. Le Stade Brestois a dégainé une offre de 4 millions d’euros et a rapidement pu convaincre le buteur de rejoindre la Bretagne. Brest a perdu Mounié qui s’est engagé librement à Augsbourg. Ils récupèrent ainsi Ajorque qui va venir le remplacer poste pour poste avec un profil similaire. Gregory Lorenzi a parfaitement opéré loin des regards. Il a pu séduire l’ancien strasbourgois. Ludovic Ajorque pourra découvrir la Ligue des Champions à Brest. Une première pour ce joueur de 30 ans.

Les Verts n’ont pas pu lutter

L’Equipe du jour confirme nos informations et appuie : « Après un an et demi à Mayence, dont six mois de qualité concrétisés par 6 buts en Championnat puis une saison moins mémorable (2 réalisations en 26 apparitions, dont 15 comme titulaire), Ajorque désirait revenir en France. Il y avait conservé une petite cote : outre Brest, Nantes, qui avait priorisé le retour de Matthis Abline, et Saint-Étienne se sont renseignés sur la faisabilité d’un retour en Ligue 1. Le Stade Brestois présentait le meilleur contexte pour lui, et Mayence, qui touchera environ 4 M€, n’a pas lutté bien longtemps pour le conserver. »

Dossier suivant !