Le mercato de l’ASSE est loin d’avoir donné sa version finale. Olivier Dall’Oglio et les dirigeants le savent, il faut encore trouver plusieurs joueurs pour retoucher un effectif qui se veut encore léger pour vivre une saison sereine en ligue 1. Pour cela, les décideurs stéphanois s’activent pour dénicher les meilleures opportunités de marché.

Le board de l’ASSE a identifié ses deux priorités. Il s’agit d’un buteur, capable d’enfiler les buts en ligue 1. Un joueur qui saura être capable de finir les actions de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Aussi, la seconde est le milieu de terrain défensif. Un joueur puissant, capable de repeter les efforts et de permettre à l’équipe d’etre souverain dans l’entrejeu. Une piste vient de fuiter dans la presse.

Un international tunisien dans le viseur pour l’ASSE !

L’ASSE vise Mohamed Ali Ben Romdhane. L’ancien coéquipier de Wahbi Khazri en sélection tunisienne sort d’une saison intéressante en Hongrie. Il est devenu champion de Hongrie avec son équipe actuelle. Ce milieu polyvalent évolue essentiellement dans un rôle de sentinelle mais peut jouer ailleurs. En effet, il est utilisé également en tant que milieu offensif. En 183 matchs professionnels joués, il a inscrit 36 buts et délivré 14 passes décisives !

Selon footmercato : « Après une saison prometteuse en Hongrie (6 passes décisives et 2 buts en 23 matches de championnat) et la découverte des Coupes d’Europe, le milieu axial très technique, devenu champion de Hongrie, plait beaucoup en Ligue 1. Selon nos informations, le Stade Rennais, Toulouse et l’AS Saint-Etienne ont pris des renseignements sur l’international tunisien (39 sélections – 2 buts). Il faudra désormais négocier avec le Ferencvaros pour enrôler un joueur sous contrat jusqu’en juin 2026. »

Qui es-tu Mohamed Ali Ben Romdhane ?

Après avoir fait la majeure partie de sa carrière à l’Espérance de Tunis, il signe à Ferencváros en juillet 2023 pour y vivre sa première expérience européenne.