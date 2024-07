Le mercato de l’ASSE bat son plein. En effet, il a déjà vu de nombreuses arrivées ou prolongations. Un chantier qui est loin d’avoir livré son verdict. Toutefois, un dossier agite les esprits des supporters stéphanois. Il s’agit de celui d’Irvin Cardona. Retour sur ce dossier.

En effet, le club s’est attelé à prolonger deux hommes forts de la montée stéphanoise : Mickaël Nade et Aimen Moueffek. Les deux joueurs formés au club ont prolongé de trois ans + une saison en option.

Aussi, le club a acté les signatures de Yunis Abdelhamid (libre), Augustine Boakye (3+2M), Ben Old et Zuriko Davitashvili (5+1M). Néanmoins, les arrivées sont loin d’être bouclées. D’ailleurs la piste Nanasi a émergé depuis quelques jours ! Toutefois, selon les supporters, le retour d’Irvin Cardona est une réelle volonté, mais qu’en est-il vraiment de ce come-back ?

Cardona, une pièce maitresse de l’ASSE version 2023-2024 !

Irvin Cardona a signé en prêt avec option d’achat à l’ASSE début janvier. Son arrivée a signé un véritable tournant dans la saison stéphanoise. Après des débuts difficiles, il lance véritablement sa demi-saison à Angers où il inscrit un doublé (victoire 3-0). Les deux premiers buts d’une longue série. Au total, l’ancien brestois marquera 11 buts sous le maillot vert dont un en playoff et un en barrage dans deux matchs d’une importance capitale.

Il aura redonné du relief à un visage offensif stephanois bien terne en début de saison. Il aura pu compenser l’absence d’Ibrahima Wadji prévu logiquement pour inscrire sa dizaine de buts la saison dernière. Au-delà d’avoir été un grand artisan de la montée de l’ASSE dans l’élite, il est devenu le chouchou de Geoffroy Guichard. Cardona a grandement conquis le cœur des supporters stéphanois. Une situation qui crée une réelle volonté d’une aventure commune prolongée.

Une vraie bonne idée pour l’ASSE ?

Les nouvelles têtes pensantes de l’ASSE comptent bien prendre de la hauteur sur ce dossier. Une fois le côté affectif mis de côté, quels sont les avantages et les inconvénients de ce retour ?

Les avantages

Irvin Cardona a adoré son passage dans le Forez, il envisage bien volontiers de continuer son aventure en vert et blanc. L’attaquant de 27 ans a pris du plaisir et s’est régalé à évoluer dans le chaudron. Barré à Augsburg, il verrait clairement d’un bon œil un retour dans la Loire.

Olivier Dall’Oglio connaît son poulain par cœur. La relation entre les deux hommes est particulière et Cardona a réalisé ses meilleures saisons avec coach ODO. En plus de savoir tirer le meilleur de Cardona, Dall’Oglio sait que le joueur connaît le contexte et n’aura pas forcément besoin d’adaptation contrairement aux autres recrues. Un véritable avantage au cas où le club le signe en last minute !

Les inconvénients

Pour l’instant, Augsburg se montre intraitable dans les négociations. Une somme de 5 millions que l’ASSE ne compte en rien satisfaire. Le club envisagerait au maximum la moitié pour l’ancien monégasque. Une somme qui changera probablement à l’approche de la fermeture du mercato.

Aussi, le salaire perçoit actuellement un salaire de 100K en Allemagne. Un salaire que le board actuellement ne compte pas lui offrir. Bien qu’il soit en capacité de faire un effort, les deux parties sont-ils en mesure de se mettre d’accord ?

Enfin, la possible plus-value avec une revente de ce joueur est très faible. Une donne qui freine les deux hommes forts du mercato stéphanois. Eux qu’ils veulent soit des hommes expérimenté ou des jeunes à fort potentiel… Cardona ne semble répondre à aucun des deux profils ciblés ! À moins que l’opportunité en fin de marché soit vraiment avantageuse ?