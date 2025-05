Le mercato concerne aussi les dirigeants. À la tête du Toulouse FC, Damien Comolli, ancien directeur sportif de l’ASSE, poursuit une trajectoire singulière dans le football français. Le président du Téfécé s’apprête à quitter la Haute-Garonne pour le Piémont.

Avant d’être président, Damien Comolli a d’abord bâti sa réputation comme directeur sportif. C’est à l’AS Saint-Étienne que le Français fait sa première expérience à ce poste dans le football hexagonal, après une première partie de carrière marquée par une expérience à Arsenal comme recruteur. En juin 2004, il rejoint l’ASSE, alors en pleine reconstruction après son retour en Ligue 1.

Damien Comoli restera une saison à l’ASSE avant de retrouver l’Angleterre et Londres. C’est à Tottenham qu’il pose ses valises. Les Spurs le nomment alors manager général pour 3 saisons. Il reviendra ensuite dans le Forez pour 2 saisons.

Après l’ASSE, Comolli poursuit son parcours à l’étranger, notamment à Liverpool où il renforce sa réputation de visionnaire des datas, symbole de mercato moderne. Mais c’est en 2020 qu’il surprend en endossant le rôle de président au Toulouse FC, racheté par le fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners.

Comoli artisan de la remontée du TFC

Dès son arrivée, il impose une nouvelle gouvernance axée sur l’analytique et la performance. Loin d’un président de terrain, Comolli délègue les missions sportives au coach et aux responsables de la cellule de recrutement, tout en gardant une ligne stratégique claire : développement des jeunes, rigueur économique et utilisation des données à tous les étages du club.

Son pari s’avère payant. En 2022, le TFC remporte la Ligue 2 et retrouve l’élite. Un an plus tard, le club s’offre même une Coupe de France, un exploit historique, fruit d’un projet structuré et cohérent.

De mercato sous la houlette de la data

À Toulouse comme à Saint-Étienne, Damien Comolli a toujours prôné une approche scientifique du football. Mais c’est au TFC qu’il parvient pleinement à concrétiser cette vision. Loin des clichés d’un football romantique, le dirigeant s’appuie sur des modèles statistiques pour guider les décisions-clés. Le Toulouse FC effectuera quelques beaux coups dans le mercato comme Branco Van Den Bomen où Dallinga.

Cette approche a permis à Toulouse de s’imposer comme un club innovant en France, capable de rivaliser avec des budgets supérieurs grâce à l’optimisation de ses ressources. Une réussite qui ne laisse pas indifférents d’autres clubs et pourrait inspirer une nouvelle génération de dirigeants.

En mettant la data au cœur du projet sportif, Comolli s’est définitivement affranchi de son étiquette de simple directeur sportif pour incarner une vision moderne du président de club. Et si son passage à l’ASSE fut contrasté, il a indéniablement jeté les bases d’un modèle qu’il perfectionne aujourd’hui à Toulouse.

De l’ASSE à la Juventus

Apres 5 ans à Toulouse, Damien Comoli va selon nos informations, quitter son poste de président pour rejoindre la Juventus de Turin. L’ancien directeur sportif de l’ASSE va donc connaître une nouvelle expérience à l’étranger après plusieurs passages en Angleterre.