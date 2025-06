Alors que le nom de Matthieu Udol a longtemps été associé à l’ASSE, le latéral gauche messin est de nouveau sur le marché. Mais le joueur sort d'une saison pleine et affiche désormais des ambitions.

Matthieu Udol a porté le FC Metz vers la montée. Buteur décisif en barrages face au Stade de Reims, il a été élu meilleur latéral gauche de Ligue 2 aux Trophées UNFP. Auteur de 4 buts et 7 passes décisives en championnat, le capitaine grenat a livré ce qui est sans doute « sa meilleure saison », comme il l’a confié sur le plateau du Graoully Mag. Plus qu’un simple cadre, il est devenu le symbole du renouveau messin.

Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue. Désormais âgé de 29 ans, Udol veut franchir un palier. « Je rêve de coupe d’Europe ou au moins de jouer les premiers rôles en Ligue 1 », assume-t-il, lucide sur son âge et ses envies.

Udol à l’ASSE, une piste trop ambitieuse

À l’été 2024, le dossier semblait pourtant bien avancé. Selon L’Équipe, Udol avait donné son feu vert à l'ASSE, mais le FC Metz, relégué alors en Ligue 2, s’était opposé à toute vente. Le joueur avait finalement repris l’entraînement et confirmé son engagement avec son club de toujours.

Mais un an plus tard, la situation a radicalement changé. Metz retrouve l’élite, et Udol ne cache plus son désir de s’élever sportivement. Face à ce nouveau contexte, l’ASSE — qui luttera pour retrouver la L1 — ne semble plus être une destination crédible pour l’ancien international espoir.

Un avenir messin… ou ailleurs ?

Le FC Metz n’a, pour l’heure, reçu aucune offre. Bernard Serin, son président, se veut serein mais lucide : « Je comprends qu’il ait envie de voir ailleurs ». Udol, lui, prendra sa décision après les vacances. Rien n’est acté, mais tout semble indiquer que son avenir s’écrira loin de Saint-Symphorien… et loin du Forez.

Quant à l’ASSE, le club a d’autres priorités, plus compatibles avec ses moyens et ses objectifs.

