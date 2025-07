Tensions extrêmes entre beIN Sports et la LFP. Alors que les négociations pour la diffusion de la Ligue 1 s'enlisent, Yousef al-Obaidly, dirigeant de beIN, fustige une gestion "injuste" de la part de LFP Media. Le diffuseur qatari s'estime lésé et lance un ultimatum à la Ligue.

Le torchon brûle entre beIN Sports et la LFP. Dans un échange par mail au ton particulièrement virulent, révélé ce 25 juillet, Yousef al-Obaidly, président de beIN Media Group, accuse frontalement LFP Media d'iniquité et de mépris contractuel. En cause : les restrictions imposées par la Ligue à la programmation du match du samedi après-midi, pourtant payé 78,5 millions d’euros par an par la chaîne franco-qatarienne.

Un diffuseur loyal, mais bridé

Ce créneau, pourtant stratégique, est encadré par de lourdes contraintes : impossibilité de diffuser plus de huit fois la même équipe dans la saison, et interdiction de programmer deux fois de suite un même club. Résultat : les "gros" (PSG, OM, OL…) se retrouvent quasi exclusivement réservés à la nouvelle chaîne Ligue 1+, au détriment de beIN.

Un investissement méprisé selon beIN

Le ton employé par Al-Obaidly est sans détour : « Nous sommes toujours traités comme une sorte de banque à la demande de LFP Media, et pire encore, comme des citoyens de troisième classe. »

beIN Sports rappelle avoir toujours honoré ses engagements, là où d'autres diffuseurs, comme Mediapro ou DAZN, ont rompu leurs contrats en cours de route, mettant en péril l'économie du foot français. Le message est clair : beIN ne réclame pas plus, mais exige un traitement équitable, à la hauteur de son implication historique dans les compétitions hexagonales. « Nous ne demandons ni nouveaux droits, ni renégociation. Simplement la levée de restrictions injustifiées, surtout depuis la fin de l’accord entre LFP Media et DAZN. »

Une fracture qui menace la L1

Dans ce contexte tendu, beIN Sports souligne que les marques qatariennes, censées apporter 20 millions d’euros de sponsoring annuels, sont elles aussi mises à l’écart sans contrat formel. Un comble, selon Al-Obaidly, qui ironise sur la défense soudaine par la LFP du “respect scrupuleux des contrats”. « La valeur du football français s’est effondrée. Et ce n’est pas un hasard. La LFP n’a pas su préserver ses relations avec les diffuseurs. »

Et de rappeler que beIN Sports reste aujourd’hui la seule source de revenus domestiques garantie pour la Ligue 1. À quelques jours de l’échéance du 5 août, date à laquelle la chaîne doit verser sa première traite pour la saison 2025-2026, ce bras de fer pourrait prendre une tournure dramatique. beIN a déjà suspendu le paiement de 18 millions d’euros sur les droits internationaux, en guise d’avertissement.

Un dernier message est lancé à la Ligue : ne pas répéter les erreurs du passé, au risque de perdre son dernier allié.

Source : L'Équipe