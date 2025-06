En quête d’un nouveau coach après la relégation, le Stade de Reims aurait fait de Karel Geraerts sa priorité. Le technicien belge est aussi courtisé en Russie.

Le Stade de Reims ne poursuivra pas avec Samba Diawara à la tête de l’équipe première. Nommé en février après le départ de Luka Elsner, l’ex-adjoint ne souhaite pas prolonger son intérim malgré le soutien de la direction. Un nouveau cycle se prépare donc en Champagne, et selon les informations exclusives du journaliste belge Sacha Tavolieri, Karel Geraerts est désormais en tête de liste.

Ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, Geraerts a laissé une belle impression en Jupiler Pro League, grâce à sa rigueur tactique et sa faculté à bonifier ses joueurs. Séduit par son discours et sa lecture du jeu, le Stade de Reims aurait été impressionné par son entretien et en aurait fait sa cible numéro un.

La Russie ou Reims (Ligue 2) ?

Rien n’est encore acté. Karel Geraerts réfléchit sérieusement à une autre proposition, venue cette fois de Russie. Le club – dont l’identité n’a pas filtré – lui propose un contrat très lucratif, ce qui pourrait faire pencher la balance. Le technicien belge évalue actuellement ses options, entre challenge sportif et sécurité financière.

Dans le même temps, le Standard de Liège, par l’intermédiaire de Marc Wilmots, tente de le convaincre de revenir au pays. Mais les conditions financières proposées par le club liégeois semblent bien inférieures aux offres françaises et russes.

Dall’Oglio en embuscade

Selon L’Équipe, l’entraîneur belge ne serait pas le seul nom envisagé. S’il arrive en tête de liste, Olivier Dall’Oglio fait partie des autres entraîneurs envisagés par le club champenois. Moins d’un an après la fin de son aventure à l’ASSE, le cévenol pourrait rapidement retrouver les Verts, en tant qu’adversaires…

Un duel indirect avec l’ASSE en perspective

Si Geraerts venait à signer à Reims, ce serait un coup pour le club champenois, relégué mais toujours ambitieux. Avec un effectif compétitif et une volonté de remonter rapidement, Reims deviendrait un adversaire redoutable pour l’ASSE, également en reconstruction.

Kilmer Sports Ventures dessine sa vision à Saint-Étienne, tandis que Reims pourrait enclencher son renouveau avec un entraîneur moderne, réputé pour ses idées. À suivre !