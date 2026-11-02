Battue 3-0 à Guingamp samedi soir, l’ASSE a montré son pire visage depuis le début de la saison. Sur le papier, les Verts ont eu le ballon et frappé deux fois plus que leur adversaire. Dans les faits, ils n’ont jamais fait illusion. Retour en statistiques sur une douche froide pour le leader de Ligue 2.

Depuis quelques semaines, les Verts s’en sortaient sans être flamboyants. Face à Nantes, la victoire était arrivée au bout de la patience. Au Roudourou, la patience n’a rien donné, et la défense a cédé trois fois.

Beaucoup de tirs, aucun vrai danger

À première vue, la feuille de statistiques ne ressemble pas à celle d’une équipe battue 3-0. Saint-Étienne a tenté 21 tirs, contre 11 pour Guingamp. Les Verts ont touché 35 ballons dans la surface bretonne, presque trois fois plus que leur adversaire (13). Ils ont aussi obtenu 11 corners, contre 5.

Mais ce volume cache une production sans tranchant. Sur ces 21 frappes, seules 3 ont été cadrées. Neuf ont été contrées, et 11 ont été tentées de l’extérieur de la surface. Les tirs cadrés stéphanois ne représentent que 0,81 xGOT. Autrement dit, Adrian Ortola, n’a jamais été mis en grande difficulté. Le seul frisson est venu du montant trouvé par Jakob Breum en première période.

Guingamp, lui, a frappé moins mais mieux. Avec 4 tirs cadrés pour 1,35 xGOT, les Bretons ont marqué trois fois. Côté stéphanois, le gardien affiche -1,65 but évité. Il a donc encaissé bien plus que ce que la qualité des frappes laissait attendre.

Au total, les expected goals sont presque à égalité (1,51 pour Guingamp, 1,35 pour l’ASSE). Le score, lui, ne l’est pas du tout.

Le ballon sans l’intensité

Les Verts ont eu le ballon, avec 64 % de possession et 608 passes tentées contre 339. Ils ont même réussi 81 % de leurs passes dans le dernier tiers. Mais cette circulation est restée sans rythme ni prise de risque. Les centres n’ont rien donné : 7 réussis sur 30.

Le manque d’intensité se lit surtout sans le ballon. Les Stéphanois n’ont commis que 5 fautes, contre 13 pour Guingamp. Ils n’ont gagné que 9 tacles sur 19, quand les Bretons en remportaient 17 sur 20. Guingamp a aussi réalisé plus d’interceptions (13 contre 8). En face, l’EAG a défendu bas, dégagé 25 ballons et laissé l’ASSE tourner autour de son bloc.

Extrêmement friables derrière, les Verts sont aussi apparus proches de la rupture mentale très tôt dans la rencontre.

Des individualités à la peine

Le meilleur joueur du match est guingampais. Donatien Gomis, défenseur central, impérial dans la charnière centrale.

Côté stéphanois, Augustine Boakye a été le plus actif devant, avec 4 tirs, sans réussir à prolonger sa série. Jakob Breum a touché 99 ballons et tenté 3 frappes, sans trouver la faille. Irvin Cardona, Joshua Duffus et Kevin Pedro ont chacun touché 5 ballons dans la surface, sans conclure.

Derrière, Sohaib Nair a touché 100 ballons et réussi 76 passes. Mais comme João Ferreira, il a vécu une soirée compliquée face aux attaques rapides guingampaises.

Une alerte pour le leader

Ce revers ne remet pas en cause la place de l’ASSE en tête de la Ligue 2. Mais il confirme une tendance : face aux blocs bas, les Verts ont de plus en plus de mal à créer des occasions franches.

Contre Nantes, Boakye avait débloqué la situation à la 90e minute. À Guingamp, personne ne l’a fait. C’est la douche froide, et le chantier est clairement identifié pour Ian Cathro : retrouver de la vitesse, du tranchant et de l’intensité.