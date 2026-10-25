Après le ASSE-FC Nantes de ce samedi soir à Geoffroy Guichard, sept des neuf rencontre de la 10e journée de Ligue 2 ont été disputé. Voici les résultats, la dynamique et le classement provisoire en attendant les deux rencontres de ce lundi.

La 10e journée de Ligue 2 a encore confirmé la dynamique impressionnante de Saint-Étienne. En s’imposant 1-0 contre Nantes grâce à Augustine Boakye en toute fin de rencontre, l’ASSE a décroché sa huitième victoire de la saison. Avec 25 points au compteur après dix journées, les Stéphanois occupent seuls la première place. Leur bilan est particulièrement solide avec huit victoires, un nul et une seule défaite.

Derrière, Nancy conserve la deuxième place malgré une avance qui reste conséquente. Les Lorrains ont dominé Laval (1-0) et totalisent désormais 19 points. Montpellier complète provisoirement le podium avec 18 unités, mais les Héraultais doivent encore jouer leur rencontre face au Red Star lundi soir.

ASSE : une avance qui se confirme

La victoire de Saint-Étienne face à Nantes permet aux Verts de réaliser une excellente opération au classement. Avec 25 points, l’ASSE possède désormais six longueurs d’avance sur Nancy, son premier poursuivant.

La bataille derrière le leader reste en revanche très ouverte. Montpellier compte 18 points avant son match contre le Red Star, tandis que Reims et Pau affichent 17 unités. Le Red Star possède également 17 points avant son déplacement à Montpellier.

Cette configuration permet à Saint-Étienne de regarder ses poursuivants avec une marge intéressante. Le club stéphanois compte notamment neuf points d’avance sur Reims et Pau. Une différence qui confirme le très bon début de saison des joueurs de Philippe Montanier.

Annecy et Rodez en profitent, Nantes décroche

Plusieurs équipes ont également réalisé une belle opération durant cette 10e journée. Annecy a frappé fort avec une victoire 3-1 sur la pelouse de Sochaux. Le club haut-savoyard grimpe ainsi à la septième place avec 16 points.

Rodez a également pris trois points précieux. Victorieux 2-1 à Dijon, le RAF remonte à la 13e place avec 10 points. Guingamp a de son côté remporté une victoire importante à Clermont (2-0) et revient à seulement deux longueurs de Sochaux.

Dans le bas du classement, la situation reste tendue. Nantes n’a pas réussi à résister à l’ASSE et reste 15e avec seulement 8 points. Grenoble compte le même total après sa défaite à Pau. Clermont possède 7 points, tandis que Laval ferme la marche avec seulement 6 unités.

La journée n’est toutefois pas encore totalement terminée. Montpellier recevra le Red Star lundi à 20h45, tandis que Boulogne-sur-Mer accueillera Reims. Ces deux rencontres peuvent encore modifier le classement, notamment dans la course aux premières places.

Résumé des résultats de la 10e journée

LIGUE 2 BKT Résultats • 10e JOURNÉE 23 – 26 octobre 2026 VENDREDI 23 OCTOBRE Pau 2–1 Grenoble Nancy 1–0 Laval

Clermont 0–2 Guingamp

Sochaux 1–3 Annecy

Dunkerque 1–1 Metz

SAMEDI 24 OCTOBRE Dijon 1–2 Rodez

Saint-Étienne 1–0 Nantes

LUNDI 26 OCTOBRE Montpellier – Red Star20h45 Boulogne – Reims20h45 Peuple-vert.fr