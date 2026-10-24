L’AS Saint-Étienne (ASSE) retrouvait le Stade Geoffroy Guichard ce samedi soir à l’occasion d’une affiche historique face au FC Nantes pour le compte de la dixième journée de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro voulaient enchaîner un troisième succès consécutif en s’offrant les Canaris. Résumé de la rencontre.

L’ASSE a enchaîné un second succès en allant battre leur dauphin francilien. Les Verts, assurés d’être leaders à l’issue du week-end, souhaitaient conforter leur avance et poursuivre leur bonne dynamique. Face à eux, les Canaris cherchaient à s’offrir un succès retentissant sur la pelouse du Chaudron pour lancer leur saison.

Il a fallu attendre la 90e minute pour voir le Chaudron exploser. Après une soirée à chercher la faille dans la défense nantaise, l’ASSE a trouvé l’ouverture grâce à Augustine Boakye. Kévin Pedro a porté le ballon côté droit, attiré deux adversaires et servi Mahmoud Jaber. Entré quelques minutes plus tôt, le milieu a déposé son centre au second poteau, où le Ghanéen a devancé Fabien Centonze pour marquer de la tête.

Jusque-là, les Verts ont eu le ballon, mais rarement les espaces pour en faire bon usage. Bien organisé, Nantes a fermé l’axe et contenu les premières initiatives stéphanoises. Jakob Breum a pourtant failli se mettre en évidence dès la sixième minute, avant le retour de Saïdou Sow dans la surface. La suite a été plus laborieuse pour l’ASSE, contrainte de faire circuler face à un adversaire patient, prêt à profiter de la moindre ouverture.

Augustine Boakye délivre l’ASSE

Les Canaris ont d’ailleurs eu leurs occasions. Malgré la sortie précoce de Thomas Robinet sur blessure, remplacé par Killian Corredor (10e), ils ont posé quelques problèmes aux Stéphanois. Mamour Ndiaye a d’abord dû sortir de sa surface pour couper de la tête un ballon destiné à Ignatius Ganago (29e). Sur une remise de l’attaquant, Ibrahima Sissoko a ensuite envoyé sa frappe tout près du poteau (34e). Entre deux alertes nantaises, Zuriko Davitashvili a obtenu la meilleure occasion des Verts avant la pause. À la réception d’un centre en retrait de João Ferreira, le Géorgien a repris sans contrôle, mais Patrik Carlgren a sauvé son équipe d’une parade réflexe (40e). Ndiaye lui a répondu quatre minutes plus tard sur une frappe enroulée de Corredor.

Après la pause, le match a perdu en fluidité. Les contacts et les interruptions ont pris davantage de place, avec notamment des soins pour Breum, touché à la bouche, puis Pedro, atteint au genou mais capable de poursuivre. Ian Cathro a changé son équipe à l’heure de jeu : Chico Lamba a remplacé Ben Old, Ferreira a basculé à gauche et Pedro a retrouvé le côté droit. Devant, Thierno Ballo a pris le relais d’Irvin Cardona.

L’ASSE a continué à pousser, sans multiplier les occasions. Un coup franc de Csongvai a terminé dans l’extérieur du petit filet (73e), puis une frappe lointaine de Boakye n’a pas surpris Carlgren (77e). Le temps a passé et Nantes a tenu, jusqu’à cette dernière combinaison entre Pedro, Jaber et Boakye. Trois joueurs, un centre juste et une tête pour faire basculer une rencontre longtemps verrouillée.