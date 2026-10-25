Après un succès important la semaine dernière face au Red Star (0-1), l’ASSE accueillait le FC Nantes à Geoffroy-Guichard. Une affiche de gala qui devait permettre aux Verts de creuser leur avance en tête du classement de Ligue 2. Grâce à un but d’Augustine Boakye en toute fin de partie, les hommes d’Ian Cathro ont bel et bien empoché les trois points (1-0). Jakob Breum et Julien Le Cardinal se sont arrêtés en zone mixte hier soir afin d’évoquer cette victoire.

Les propos du maître à jouer stéphanois au micro d’Ici Saint-Etienne Loire : « Oui peut-être que le mot tremblement de terre est le plus adapté. Je n’avais jamais entendu autant de bruit. Je sais pas s’il y avait des outils pour mesurer la vitesse mais on a tous sprinté jusqu’au point de corner pour aller fêter ce moment avec Augustine (Boakye) et les supporters. C’était un moment incroyable. (…) C’était un match difficile. Pas le meilleur en ce qui me concerne. Beaucoup d’erreurs. C’était assez facile de garder la balle mais difficile d’en faire quelque chose, de se créer des occasions. »

Cathro (ASSE) : « Efficaces dans les deux surfaces »

Le capitaine de l’ASSE, Julien Le Cardinal, s’est lui aussi exprimé : « Nantes est une bonne équipe, bien structurée. Ils ont été disciplinés. Ça a posé des problèmes en première, on était un peu lents. Ca manquait d’énergie. Les 2-3 fois où on se prend des ballons dans le dos, Mamour (Ndiaye) a su gérer. Ceux qui sont rentrés ont fait du bien aussi. (…)

Il manquait des courses pour les déstabiliser. On l’a beaucoup plus vu en deuxième, parfois pour rien, mais ça a créé des espaces. Ils ont été solides et bien structurés mais au final on a réussi à marquer sur une des rares occasions. On a été efficaces dans les deux surfaces, c’est top. (…)

L’ambiance sur le but ? J’ai ressenti beaucoup de choses. J’avais des frissons, j’ai couru. Le feu d’artifice ? C’est normal de faire ça pour leur anniversaire. Ils voulaient faire ça à la fin du match. Mais vu qu’on marque, ils ont déclenché. Vu que c’est le temps additionnel ça nous perturbe un peu mais ça s’est bien terminé au final. On va dire que c’est parfait. (…)

La faute de Lepenant ? J’ai pas revu l’image. Mais au vu de ce que j’ai ressenti je dirais que s’il y’a la VAR, y’a rouge. Après on peut discuter de beaucoup de situations. Mais ça interroge sur l’absence de VAR en Ligue 2. Et oui sinon physiquement, ça va. Je vais me reposer deux jours et après c’est reparti. »