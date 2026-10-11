Le classement de Ligue 2 prend une tournure intéressante après la 8e journée. Victorieuse de Rodez (2-0), l’ASSE conserve sa première place avec 19 points. Le Red Star reste au contact, tandis que Montpellier complète le podium. Derrière, plusieurs équipes profitent de cette journée pour se rapprocher des premières places. Un dernier match reste à disputer lundi entre Dijon et Metz.

Huit journées et une première hiérarchie qui se dessine. Saint-Étienne occupe seul la tête du championnat, avec deux longueurs d’avance sur son premier poursuivant. Mais derrière les Verts, la concurrence s’organise. Le Red Star poursuit sa marche en avant, Montpellier confirme son retour au premier plan et Nancy reste bien placé. Cette 8e journée a également redistribué quelques cartes au milieu du tableau.

Classement Ligue 2 : l’ASSE garde le rythme

L’ASSE a fait le travail face à Rodez. Grâce à son succès 2-0, la formation stéphanoise porte son total à 19 points après huit rencontres. Avec six victoires, un nul et une seule défaite, les Verts affichent un bilan solide. Leur différence de buts de +13 constitue également un avantage important sur leurs concurrents.

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Mais Saint-Étienne ne parvient pas encore à creuser un écart conséquent.

Le Red Star s’est imposé sur la pelouse de Clermont (3-2). Un succès précieux qui permet aux Franciliens de conserver leur deuxième place avec 17 points. Deux unités seulement séparent les deux premiers du championnat.

Montpellier réalise également une bonne opération. Vainqueurs de Grenoble (2-0), les Héraultais grimpent à 15 points et confortent leur troisième place. Ils reviennent à quatre longueurs de l’ASSE.

Derrière ce trio, Reims marque légèrement le pas. Accrochés à Nantes (0-0), les Rémois comptent désormais 14 points. Ils restent quatrièmes, mais voient Montpellier prendre une longueur d’avance.

Nancy profite de cette journée pour consolider sa cinquième position. Son succès contre Guingamp (1-0) lui permet d’atteindre 13 points. Les Nancéiens devancent Annecy à la différence de buts.

Ligue 2 : Annecy et Pau se rapprochent

Annecy signe l’une des belles opérations de cette 8e journée. Les Haut-Savoyards sont allés chercher trois points sur la pelouse de Dunkerque (1-0). Une victoire qui leur permet de rejoindre Nancy avec 13 unités.

Pau reste également dans le bon wagon. Grâce à son succès spectaculaire contre Laval (3-2), le club béarnais atteint 11 points et occupe la septième place.

Ces résultats confirment la densité du championnat derrière les premières positions. Seulement quatre points séparent Reims, quatrième, de Guingamp, onzième.

Sochaux, de son côté, n’a pas réussi à faire la différence contre Boulogne-sur-Mer (1-1). Les Doubistes occupent la huitième place avec 11 points. Un résultat qui les empêche de revenir à hauteur du duo Nancy-Annecy.

Plus bas, Guingamp et Dunkerque réalisent une mauvaise opération. Battus respectivement par Nancy et Annecy, les deux clubs stagnent à huit points. Ils partagent le même bilan comptable : deux victoires, deux nuls et quatre défaites.

Nantes, tenu en échec par Reims, possède également huit points. Grenoble affiche le même total après sa défaite à Montpellier. Les écarts restent donc particulièrement serrés dans cette partie du classement.

Metz peut encore tout changer lundi

Dans le bas du tableau, Rodez reste quinzième avec sept points après sa défaite à Saint-Étienne. Boulogne-sur-Mer, qui a ramené un nul de Sochaux, compte six unités et occupe la seizième position.

Clermont n’avance pas davantage. Battus à domicile par le Red Star (2-3), les Auvergnats restent dix-septièmes avec six points. Laval ferme la marche avec cinq unités après sa défaite à Pau.

La situation reste néanmoins provisoire, puisque Dijon et Metz doivent encore s’affronter lundi.

Ce dernier rendez-vous pourrait notamment modifier le milieu du classement. Metz occupe actuellement la neuvième place avec dix points, mais n’a disputé que sept rencontres. Une victoire permettrait aux Messins de grimper à 13 points et de rejoindre Nancy et Annecy.

Dijon, dixième avec neuf points en sept matchs, peut également réaliser une belle opération. En cas de succès, les Bourguignons atteindraient 12 points et dépasseraient Pau et Sochaux.

En revanche, aucun des deux clubs ne peut menacer la première place de l’ASSE à l’issue de cette journée.

Avec 19 points, les Stéphanois sont assurés de rester leaders. Ils possèdent deux points d’avance sur le Red Star, quatre sur Montpellier et cinq sur Reims.

Un constat encourageant pour les Verts, qui disposent également de la meilleure différence de buts du championnat (+13). La première place est solide, mais la pression reste réelle. Le Red Star continue de suivre le rythme et le moindre faux pas pourrait rapidement relancer la course en tête.

Source : classement et résultats de la 8e journée communiqués.

Classement complet de Ligue 2 après la 8e journée

Classement provisoire avant Dijon – Metz, lundi 12 octobre 2026.