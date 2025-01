Laurent Batlles, nouvel entraîneur de Clermont Foot, n’a pas tardé à imprimer sa marque. Pour renforcer son effectif, il a choisi de faire appel à un joueur qu’il connaît bien : Kader Bamba, ancien ailier de l’AS Saint-Étienne.

Prêté par le FC Nantes lors de la saison 2022-2023, Bamba avait laissé une bonne impression sous le maillot stéphanois. En 14 rencontres de Ligue 2, il avait inscrit 4 buts, participant activement à la remontée au classement d’une ASSE en crise au début de l’exercice. Sa vitesse et son aisance technique n'avaient pas forcément installé Bamba dans un fauteuil de titulaire. Davantage utilisé dans la rotation, il restait néanmoins un joueur précieux pour Batlles, qui n’a visiblement pas oublié cette collaboration en terres foréziennes.

Battles : un vieux pot pour une meilleure confiture ?

En attirant Bamba à Clermont, le technicien mise sur un joueur expérimenté, déjà familier de ses exigences tactiques. Cette recrue pourrait apporter une solution immédiate aux besoins offensifs d’une équipe clermontoise qui lutte pour remonter au classement de Ligue 2. A ce jour, les hommes de Batlles sont coincés dans la deuxième partie de classement à une bien piètre 12ème place.

Après avoir marqué son passage à Saint-Étienne, Bamba aura à cœur de relever un nouveau défi sous la direction d’un entraîneur qui lui fait confiance. Laissé libre en juin dernier, il était à la recherche d'un club depuis plusieurs mois.

Le Clermont Foot 63 est fier d’annoncer l’arrivée de Kader Bamba dans ses rangs. L’ailier de 30 ans, sans club depuis la fin de son contrat avec le FC Nantes l’été dernier, s’est engagé avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2026.

Formé au Toulouse FC, Kader Bamba a dû patienter quelques années et retourner dans le monde amateur avant de signer son premier contrat professionnel avec le FC Nantes en 2019. Il découvre alors les joies de la Ligue 1 disputant 56 matchs en 2 saisons, avant d’être prêté à l’Amiens SC en 21/22 (28 matchs de Ligue 2, 2 buts, 7 passes décisives) puis une demi-saison à l’ASSE (14 matchs de Ligue 2, 4 buts), où il est coaché par un certain Laurent Batlles. Il terminera son expérience nantaise en disputant 23 autres matchs de Ligue 1 la saison dernière.

Un renfort offensif de choix pour Batlles

Connu pour sa vitesse, son dribble et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, Kader Bamba est un ailier polyvalent capable d’évoluer sur les deux flancs. En plus de ses qualités techniques, il apportera son expérience du haut de ses 83 matchs de Ligue 1 : « Je suis très content de signer au Clermont Foot, ça fait plaisir de retrouver les terrains. J’espère apporter ma fraîcheur à l’équipe, mon expérience et mes qualités de dribbleur. Je suis content de retrouver Laurent Batlles, c’est un coach que j’apprécie et avec qui j’avais eu un bon feeling lorsque nous étions tous les deux à Saint-Étienne », ajoute Kader Bamba.

Bienvenue à Kader dans la famille du Clermont Foot 63 !