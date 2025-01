La rencontre entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et le FC Nantes, conclue sur un score de 1-1, offre des enseignements intéressants au regard des statistiques. Ce match illustre une opposition de styles marquée entre une équipe stéphanoise dominatrice dans la possession et une équipe nantaise plus pragmatique et efficace dans l’utilisation du ballon.

Domination stérile de l’ASSE

Avec 75 % de possession de balle, les Verts ont largement dicté le rythme de la rencontre. Les 740 passes réussies contre seulement 238 pour Nantes témoignent de leur volonté de contrôler le ballon et de construire leurs offensives. Cependant, cette maîtrise territoriale ne s’est pas traduite par une supériorité nette dans les zones décisives. Les Stéphanois n’ont enregistré que 0,81 xG (buts attendus), un chiffre inférieur à celui de Nantes (1,24 xG), malgré un nombre de tirs supérieur (12 contre 8).

Cette statistique reflète un problème d’efficacité offensive et de prise de risque dans les derniers mètres. Les Verts n’ont généré qu’une seule “grosse occasion” contre deux pour Nantes, ce qui souligne un manque de tranchant dans les phases finales. Le but d’Augustine Boakye à la 86e minute a été une récompense tardive, mais il n’efface pas le manque de dynamisme offensif global de l’équipe.

Pragmatisme nantais

De leur côté, les Nantais ont adopté une approche défensive et basée sur la transition rapide. Malgré une possession limitée à 25 %, ils ont su se montrer plus dangereux, en essayant de profiter des espaces laissés par l’ASSE. Le but précoce de Moses Simon à la 14ᵉ minute a probablement accentué la stratégie nantaise.

Les Canaris ont également brillé par leur rigueur défensive, ne permettant que très peu d’opportunités nettes aux stéphanois. Avec seulement un arrêt réalisé par leur gardien contre trois pour Larsonneur, Anthony Lopes n'a pas été spécialement sollicité. Les nantais ont su contenir les offensives stéphanoises trop confuses. Les 24 tacles réussis par les Nantais (contre 19 pour l’ASSE) témoignent par ailleurs de leur engagement défensif. Très compliqué de contourner ce bloc compact et agressif pour les Verts.

Des faiblesses dans les transitions

L’une des clés du match réside dans la difficulté de l’ASSE à gérer les transitions adverses. Avec une ligne défensive parfois exposée, les Stéphanois ont permis aux Nantais de se créer quelques opportunités dangereuses. Ce déséquilibre est un point d’amélioration pour l’équipe d’Eirik Horneland, qui devra travailler sur la couverture défensive et la gestion des pertes de balle.

Ce match serré aurait pu se débloquer sur coup de pied arrêté. Malgré sept corners de chaque côté, aucune des deux équipes n’en aura profité.

L'ASSE dominante mais insuffisante

Ce match nul reflète des dynamiques opposées : une ASSE dominatrice, mais inefficace et un FC Nantes opportuniste et rigoureux. Pour Saint-Étienne, la clé résidera dans une amélioration de la créativité offensive et une meilleure exploitation des espaces dans le dernier tiers du terrain. Un manque de talents pour l'ASSE ? Du côté nantais, cette performance montre le pragmatisme d'une équipe habituée à jouer le maintien. Quel style s'imposera sur cette seconde partie de saison ? Réponse dans les mois à venir.