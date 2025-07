La FFF a revu à la baisse la lourde sanction initialement prononcée à l’encontre de l’AS Nancy-Lorraine selon les informations du compte X Fans of Nancy. Promu en Ligue 2, le club lorrain pourra finalement accueillir ses supporters plus tôt que prévu. Retour sur une affaire qui a animé l’été nancéien.

En juin dernier, la Commission fédérale de discipline de la FFF avait frappé fort. Alors que l’AS Nancy-Lorraine retrouvait le monde professionnel après trois années passées en National, une sanction de six matchs à huis clos lui était infligée, à la suite de plusieurs débordements survenus lors de la saison 2024-2025. Une décision lourde, immédiatement contestée par les dirigeants nancéiens, qui avaient fait appel.

Cette décision s’appuyait sur trois dossiers distincts. Le plus sévère concernait la rencontre face à Aubagne, le 18 avril dernier. À l’occasion de l’anniversaire du groupe de supporters Saturday FC, près de 250 fumigènes avaient été allumés dans les tribunes. Résultat : quatre matchs à huis clos ferme. À cela s’ajoutaient un match à huis clos pour des incidents lors de la réception de Rouen, et un autre par révocation de sursis après des débordements survenus face à Sochaux. Le tout portait le total à six rencontres à disputer sans public à Marcel-Picot.

Face à cette sanction jugée disproportionnée, le club avait rapidement annoncé sa décision de faire appel, en insistant sur les conséquences de ces mesures, à la fois sportives, économiques et sociales. Dans son communiqué, l’ASNL appelait à la responsabilité de ses supporters, soulignant l’impact direct de ces incidents sur l’ensemble du club, de l’équipe première à ses partenaires.

Marcel Picot accessible à l'automne !

Ce lundi 29 juillet, selon les informations relayées par Fans Of Nancy, la Commission Supérieure d’Appel de la FFF a finalement décidé d’alléger la sanction. Le total est désormais de quatre matchs à huis clos au lieu de six. La décision permettrait au club de retrouver son public le 17 octobre prochain, à l’occasion de la réception d’Amiens.

Dans le détail, les sanctions liées aux matchs face à Aubagne (2 matchs fermes) et Sochaux (1 match, plus 1 pour révocation de sursis) ne seraient plus contestables via appel classique. La seule voie de recours restante serait la saisine du CNOSF, qui ne peut rendre qu’un avis consultatif, sans pouvoir de décision. Concernant la sanction liée à Nancy–Rouen (1 match), le flou persiste. Aucune communication claire n’a été faite par le club sur la possibilité ou non d’un appel pour ce volet du dossier.

Un retour partiel, mais un calendrier encore incertain

Avec cette réduction, Nancy devrait donc disputer ses quatre premières réceptions de Ligue 2 à huis clos, avant un retour de ses supporters programmé à l’automne. Le calendrier officiel de la saison 2025-2026 n’étant pas encore publié, la date exacte du match contre Amiens reste à confirmer. Une chose est certaine : retrouver Picot avant novembre est une bonne nouvelle, tant pour les joueurs que pour les supporters.

Une situation encore en attente côté abonnements

Enfin, les actionnaires de l’ASNL s’étaient engagés, dès l’annonce des sanctions, à adapter les abonnements en fonction des huis clos. Il reste désormais à voir comment cette promesse se traduira concrètement. Aucun détail n’a encore été communiqué à ce jour. Le club est donc attendu sur la mise en œuvre de ces compensations.