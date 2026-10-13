Le FC Metz n’y arrive plus. Après avoir arraché un match nul face à l’ASSE (2-2) avant la trêve internationale, les Grenats espéraient profiter du changement d’entraîneur pour relancer leur saison. Mais la première de Grégory Proment sur le banc messin a tourné au fiasco, lundi soir à Dijon (4-2). Un nouveau coup dur pour un club présenté comme l’un des principaux concurrents des Verts dans la course à la montée en Ligue 1. Et les réactions d’après-match témoignent d’un profond malaise.

Il y a quelques semaines, le FC Metz avait réussi à éviter le pire face à l’ASSE. Menés 2-0 sur leur pelouse, les Messins avaient trouvé les ressources nécessaires pour revenir à hauteur des Stéphanois et arracher un point.

Un résultat frustrant pour les hommes d’Ian Cathro, mais qui n’avait pas suffi à masquer les difficultés rencontrées par le club lorrain depuis le début de saison.

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La longue trêve internationale devait permettre à Metz de repartir sur de nouvelles bases. Un changement d’entraîneur a été opéré, avec l’arrivée de Grégory Proment sur le banc. Mais la première sortie du nouveau technicien a confirmé que les problèmes étaient loin d’être résolus.

FC Metz : la première de Proment tourne au cauchemar

En déplacement à Dijon ce lundi soir, Metz a encaissé quatre buts et s’est incliné 4-2. Une prestation particulièrement inquiétante pour une formation qui espérait retrouver de la solidité après plusieurs semaines de travail.

Au coup de sifflet final, Grégory Proment n’a pas cherché à minimiser la déception.

« C’est sûr que j’aurais aimé débuter autrement. Une soirée cauchemardesque ? Oui, parce que je n’ai pas reconnu ce que je vois depuis quinze jours. »

Le nouvel entraîneur messin a notamment pointé les erreurs individuelles de son équipe, tout en assumant sa propre responsabilité.

« Sur les buts qu’on encaisse, on fait beaucoup trop d’erreurs individuelles. »

Un constat préoccupant après une trêve qui devait justement permettre de corriger les dysfonctionnements observés en début de championnat.

« On a tous été nuls » : le vestiaire messin ne se cache pas

La déception était également palpable chez les joueurs.

Interrogé après la rencontre, Jeazn a livré une analyse particulièrement sévère de la prestation collective.

« C’est totalement insuffisant. Il y a trop de suffisance dans beaucoup de choses. On n’est pas bien entrés du tout dans la rencontre. Pourtant, on avait bien préparé le match. Pendant trois semaines, nous avions bien travaillé. »

Le joueur messin n’a pas davantage cherché d’excuses.

« Ce n’est pas un joueur. On a tous été nuls. J’espère que tout le monde le sait et ne va se cacher derrière personne. Il va falloir rester soudés et bien préparer le match face à Sochaux. »

Des propos forts, qui illustrent la frustration d’un groupe incapable de traduire en compétition le travail réalisé pendant la trêve.

FC Metz : Un changement d’entraîneur qui n’a pas encore produit d’effet

Au-delà du résultat, c’est surtout la manière qui interpelle.

Grégory Proment avait tenté d’installer une nouvelle organisation en 3-5-2, avec la volonté de presser haut et de mettre davantage de pression sur l’adversaire.

Mais face à Dijon, les Messins ont rapidement montré leurs limites.

« On était trop loin les uns des autres. Du coup, on a laissé des espaces et Dijon est une équipe qui joue au foot et qui a su en profiter. On n’a pas été très performants collectivement. »

Le technicien a également évoqué les difficultés rencontrées dans les duels, sur les deuxièmes ballons et dans l’utilisation du ballon.

Des lacunes qui ne peuvent pas être uniquement attribuées à l’arrivée récente du nouvel entraîneur.

Metz doit aussi composer avec plusieurs absences importantes, notamment celle de Nampalys Mendy, gravement blessé, et de Téji Savanier, absent pour des raisons familiales.

Proment refuse toutefois de s’abriter derrière ces circonstances et attend une réaction immédiate.

ASSE : un concurrent direct déjà sous pression

Pour l’ASSE, la situation messine constitue un élément à surveiller dans la course à la montée.

Au lancement de la saison, Metz faisait partie des équipes naturellement attendues dans la lutte pour les premières places. Mais après huit journées, les Grenats peinent à répondre aux attentes.

Le contraste avec Saint-Étienne est saisissant. Les Verts occupent la tête du championnat avec 19 points, tandis que Metz cherche encore la bonne formule pour lancer véritablement sa saison.

Cela ne signifie évidemment pas que les Lorrains sont déjà hors course. Le championnat est encore long et les écarts peuvent rapidement évoluer.

Mais chaque nouvelle contre-performance accentue la pression sur un club qui ambitionne de retrouver rapidement la Ligue 1.

Samedi, Metz recevra Sochaux à Saint-Symphorien. Une rencontre qui prend déjà une importance particulière pour Grégory Proment et ses joueurs.

« On sera chez nous, devant notre public et nos supporters. […] On n’a pas le droit de les décevoir samedi. »

Pendant que l’ASSE tente de consolider sa première place avant son déplacement au Red Star, l’un de ses concurrents annoncés traverse une période particulièrement délicate. À Metz, le changement d’entraîneur n’a pas encore provoqué le déclic espéré.