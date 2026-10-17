L’ASSE monte en puissance avant son déplacement au Red Star. De retour après sa blessure, Julien Le Cardinal s’est livré dans l’Equipe et estime que les Verts se rapprochent du niveau d’exigence voulu par Ian Cathro.

Après plusieurs semaines loin des terrains, Julien Le Cardinal s’apprête à retrouver la compétition avec l’ASSE. Le défenseur central sera de retour pour le choc face au Red Star, ce samedi soir à Bauer. Une rencontre importante pour les Verts, leaders au moment d’aborder cette neuvième journée de Ligue 2.

Le Stéphanois a vécu une période délicate après sa blessure à la cuisse contractée à Metz. Son genou avait notamment fortement gonflé après l’accumulation de liquide : « le genou avait triplé de volume. Le liquide est descendu dans la capsule (du genou). Un soir, en fin de journée, je faisais bien les soins chez moi, avec le Game Ready (compression avec de la glace). Je vais pour me doucher et je retire le bas de contention, la compression avec le strap. Là, je vois mon genou (il mime l’aspect surdimensionné). Je m’étais fait ponctionner la veille. On a eu peur d’une infection. On a dû attendre que tout ce liquide parte. » Désormais rétabli, Le Cardinal retrouve une équipe qu’il juge en progrès. Et notamment dans son état d’esprit.

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Les Verts montent en puissance dans le jeu

Pour Julien Le Cardinal, le succès contre Rodez (2-0) a envoyé un signal positif. Le défenseur a particulièrement apprécié la première période, qu’il considère comme proche du projet de jeu voulu par Ian Cathro.

Dominance, intensité, pressing et projection. Le Cardinal retrouve plusieurs ingrédients importants dans le jeu stéphanois. L’équipe se montre également efficace offensivement et parvient à se procurer de nombreuses occasions.

Mais le défenseur central insiste surtout sur un changement d’état d’esprit. À l’entraînement, la volonté de gagner semble plus forte. Même les petits jeux provoquent davantage de frustration lorsqu’un joueur perd le ballon. Pour Le Cardinal, cette exigence quotidienne peut faire la différence sur la durée.

L’ASSE doit toutefois encore progresser dans certains secteurs. Le Stéphanois estime notamment que les Verts doivent mieux gérer certaines situations défensives et éviter de s’exposer dans les duels. Il évoque aussi un bloc parfois trop étiré.

Ces détails ont notamment coûté cher à Dunkerque et Metz. Deux rencontres au cours desquelles Saint-Étienne aurait, selon lui, pu prendre davantage de points.

ASSE – Red Star : Le Cardinal veut gagner à Bauer

Le déplacement au Red Star représente donc un nouveau test pour l’ASSE. Les Audoniens restent sur une dynamique positive et présentent, selon Le Cardinal, une équipe « très bien structurée ». Le défenseur s’attend notamment à souffrir face au pressing adverse.

Le joueur stéphanois se méfie également du secteur offensif du Red Star. Il souligne la vivacité et la qualité technique des attaquants adverses. Il cite notamment Jovany Ikanga, repositionné en numéro 9 et particulièrement efficace récemment.

Le défi sera donc de taille pour la défense stéphanoise. D’autant que Gautier Larsonneur est forfait pour cette rencontre, ce qui prive l’ASSE d’un élément important dans ses buts.

Mais Julien Le Cardinal ne compte pas subir. Son discours est clair : les Verts se déplacent à Bauer pour l’emporter.

Le retour du défenseur pourrait justement apporter de la stabilité à une équipe qui cherche encore à gommer certaines erreurs. Face à un Red Star en confiance, l’ASSE devra montrer qu’elle a retenu les leçons de Dunkerque et Metz.

Le rendez-vous est fixé ce samedi à 20 heures. Un véritable choc de haut de tableau attend les Verts à Bauer.