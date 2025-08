Promu en Ligue 2, Le Mans FC entre dans une nouvelle ère. Le club sarthois a officialisé ce vendredi l’arrivée d’investisseurs venus du Brésil. Parmi eux, une star mondiale du tennis : Novak Djokovic.

L’information planait depuis quelques jours, elle est désormais confirmée. Le Mans FC, tout juste promu en Ligue 2, change de dimension sur le plan financier. Le président Thierry Gomez a présenté ce vendredi son nouveau partenaire : le fonds brésilien Outfield, qui devient actionnaire minoritaire du club. Et ce fonds d’investissement n’arrive pas seul, puisque plusieurs personnalités sportives de renom font partie de l’aventure.

Novak Djokovic au capital du Mans FC

Oui, vous avez bien lu. Novak Djokovic, ancien n°1 mondial de tennis et toujours en activité sur les circuits ATP, fait partie des nouveaux investisseurs du club manceau. Un choix inattendu mais symbolique, tant la présence d’une icône du sport mondial marque une étape importante pour l’image et l’ambition du club.

Outre le Serbe, deux anciens pilotes de Formule 1 rejoignent le projet : Felipe Massa, vice-champion du monde en 2008, et Kevin Magnussen, aujourd’hui engagé en endurance Hypercar. Tous trois sont associés au fonds Outfield, déjà bien connu pour ses activités dans le football sud-américain, notamment comme gestionnaire du Coritiba FC, actuel leader de Série B au Brésil.

Une ambition assumée, mais des racines préservées

Thierry Gomez, président du Mans depuis 2016, reste actionnaire majoritaire. Il n’a cessé de le marteler devant la presse : il ne s’agit pas d’une prise de pouvoir étrangère, mais bien d’un partenariat pensé sur la durée, dans un contexte économique incertain pour le football français. « Je suis persuadé que c'est le bon moment. C'est une démarche globale par rapport à la situation économique compliquée du football français et celle, très saine, du Mans FC. L'idée est de faire grandir le club tout en respectant son ADN. » explique le président via des propos relayés par le journal L'Equipe.

L’arrivée d’un acteur comme Outfield est en effet le fruit d’un long travail : près d’un an de discussions et de négociations ont été nécessaires pour parvenir à cet accord. Aucune donnée chiffrée n’a filtré, mais il s’agit d’une entrée minoritaire au capital, avec une volonté claire : structurer et renforcer le club sur le plan sportif comme économique.

Une année charnière pour Le Mans FC

Le Mans fête cette année ses 40 ans d’existence, et le timing de ce virage stratégique ne doit rien au hasard. Après trois années à batailler pour retrouver le monde professionnel, le club a validé son retour en Ligue 2 en mai dernier. Mais les défis sont immenses : compétitivité sportive, infrastructure, rentabilité, et attractivité commerciale.

C’est là qu’entrent en jeu les nouveaux partenaires. Djokovic, Massa, Magnussen et Outfield ne viennent pas seulement avec de l’argent, mais aussi avec un carnet d’adresses, une vision du sport moderne, et une ambition internationale. « Ce sont des investisseurs actifs », confie Gomez. « Ils apporteront leur expertise et leur vision pour aider le club à franchir un cap. »

Un nouveau visage pour le football manceau

Avec ce partenariat, Le Mans FC entre dans un cercle encore rare dans le football français : celui des clubs régionaux mis en lumière par des investisseurs d’envergure mondiale. Sans renier ses racines, le club sarthois entend désormais bâtir sur de nouvelles fondations, plus solides et ambitieuses. Reste à savoir si cette mue se traduira aussi sur le rectangle vert.