Lucas Dagbo s’impose comme l’un des jeunes défenseurs à suivre à l’ASSE. Né le 30 août 2010, le joueur de la génération 2010 vient de fêter ses 16 ans. Arrivé dans le Forez en 2024, le défenseur central poursuit sa progression avec les jeunes Verts et possède déjà une première expérience internationale avec la Côte d’Ivoire. Portrait.

Lucas Dagbo connaît bien le chemin qui mène du bassin lyonnais au Forez. Avant de rejoindre l’AS Saint-Étienne, le jeune défenseur a multiplié les expériences dans plusieurs clubs de la région. Il a notamment évolué à La Trinité, au FC Vaulx, à Saint-Priest puis à Lyon La Duchère. Un parcours qui lui a permis de franchir progressivement les différents paliers de la préformation.

C’est finalement en 2024 que son parcours prend une nouvelle direction. Invité à effectuer un essai à l’ASSE après ses sélections de Ligue, Lucas Dagbo convainc les éducateurs stéphanois et rejoint le club pour sa saison U15. Le site officiel de l’ASSE confirmait alors son arrivée en provenance de Lyon La Duchère.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Lucas Dagbo, un défenseur déjà bien identifié à l’ASSE

Depuis son arrivée à l’Étrat, Lucas Dagbo poursuit son apprentissage au sein de la formation stéphanoise. Son profil a rapidement attiré l’attention. Défenseur central puissant, il dispose d’un bagage athlétique intéressant, mais aussi d’une vraie qualité technique.

Son ancien éducateur à Lyon La Duchère, Ibrahim Camara, dressait un portrait particulièrement élogieux du jeune joueur. Il mettait notamment en avant sa capacité à se connecter avec ses partenaires et sa bonne compréhension du jeu. Une qualité importante à un poste où la lecture des situations occupe une place centrale.

Le technicien lyonnais identifiait également un axe de progression : l’explosivité sur les premiers appuis. Un domaine qui pourrait permettre à Lucas Dagbo de devenir encore plus efficace dans les situations de un-contre-un.

Au-delà de ses qualités footballistiques, le jeune défenseur semble également apprécié pour son comportement. Sérieux, à l’écoute et facile à intégrer dans un groupe, il possède un profil qui colle aux exigences d’un centre de formation.

La saison 2024-2025 a d’ailleurs permis à Lucas Dagbo de prendre une nouvelle dimension. Il faisait partie de l’équipe U15 de Jean-Philippe Primard, sacrée championne de Ligue.

Une première expérience internationale avec la Côte d’Ivoire

La progression de Lucas Dagbo ne s’arrête pas aux frontières du Forez. Le défenseur stéphanois a également découvert la sélection ivoirienne.

Une première expérience particulièrement marquante est intervenue au Mondial de Montaigu 2026. Sélectionné avec la Côte d’Ivoire U16, Lucas Dagbo s’est offert un moment fort face au Brésil. Alors que les Brésiliens avaient ouvert le score, le jeune Stéphanois a inscrit le but égalisateur pour permettre aux Éléphants d’obtenir un match nul 1-1. L’ASSE avait elle-même confirmé sa sélection et son but dans sa présentation du tournoi.

Cette réalisation a forcément donné davantage de visibilité à un joueur encore en pleine construction. Elle illustre aussi la progression d’un défenseur capable de se montrer dangereux offensivement.

Lucas Dagbo a ensuite poursuivi son parcours international avec la Côte d’Ivoire. En juin 2026, il a notamment été convoqué pour disputer la Dream Cup au Japon. Il y a retrouvé Naoufan Mnemoi, autre joueur de la génération 2010 de l’ASSE, avec lequel il avait déjà croisé le fer à Montaigu.

Lucas Dagbo doit désormais franchir un nouveau palier

À 16 ans, Lucas Dagbo entame une nouvelle étape de sa formation. Le défenseur appartient désormais au groupe U17 de l’ASSE. Il a d’ailleurs déjà gouté à ce niveau la saison dernière en étant surclassé.

En août 2026, pour la première journée du championnat U17 National, Lucas Dagbo s’est encore illustré face à Istres. Sa frappe, dès la 7e minute, a été repoussée sur la ligne par un défenseur adverse.

Quelques mois plus tôt, il avait également marqué face à Saint-Priest lors d’une rencontre de championnat U17 National. Il avait alors donné l’avantage aux Verts sur corner.

Le chemin reste évidemment long. Le passage de la formation au football professionnel constitue un immense défi et chaque étape devra être franchie avec patience. Son père Hervé Dagbo, pourtant supporter lyonnais, en est parfaitement conscient. Il soulignait auprès du Progrès la confiance accordée par l’ASSE à son fils et la qualité du travail réalisé par les éducateurs stéphanois.

Une situation familiale assez savoureuse quand on connaît la rivalité entre les deux clubs. Hervé Dagbo assume son attachement à l’OL, tout en reconnaissant être devenu « un peu Stéphanois » depuis l’arrivée de son fils dans le Forez.

Actuellement sur le chemin du retour après une blessure, Lucas Dagbo devra donc poursuivre sa progression sans brûler les étapes. Ses qualités athlétiques, sa compréhension du jeu et ses premières expériences avec la Côte d’Ivoire lui offrent déjà une base intéressante. À lui désormais de confirmer, saison après saison, avec l’ASSE.

Et peut-être qu’un jour, son père supporter lyonnais prendra place dans les tribunes de Geoffroy-Guichard avec un maillot vert sur les épaules. Pour son fils, cette fois.